والد المختطف العائد ماتان أنغريست: "كان يصلي ثلاث مرات في اليوم بكتاب تلقاه من حماس"

تحدث حجاي أنغريست، والد متان أنغريست الذي أُفرج عنه من الأسر يوم الاثنين، صباح الأربعاء مع هيئة البث الرسمية. وقد أدلى بشهادة مؤثرة حول ظروف احتجاز ابنه، الجندي في الجيش الإسرائيلي، الذي أسر خلال هجوم 7 أكتوبر.

بحسب قوله، وجد ماتان في الصلاة دعماً روحياً خلال أسره. وصرح والده "كان يصلي ثلاث مرات يومياً مستخدماً كتاب أدعية كان قد طلبه من خاطفيه، وقد أعطاه إياه في النهاية أحد كبار مسؤولي حماس".

أوضح أن ظروف احتجاز ماتان كانت قاسية بشكل خاص. ويُقال إنه تم نقله عدة مرات، وتعرض لظروف قاسية، وتعرض للتعذيب. "لقد عانى أكثر من الآخرين بسبب وضعه كجندي، الأمر الذي جعله عرضة بشكل خاص لاستجوابات عنيفة للغاية".

عند إطلاق سراحه، تركت الحالة الجسدية لمتان أثراً عميقاً في كل من رآه.’ نظرنا إليه وقلنا له: ’أنت معجزة، من الصعب علينا أن نصدق أنك قادر على المشي.’"

الشاب، الذي لا يزال شديد التعلق بوحدته، يقلق على مصير رفاقه. ويروي والده أنه يُكن إعجابًا كبيرًا بدانيال بيريتس، رفيقه في السلاح الذي يعتبره بطلاً ليوم 7 أكتوبر، وهو أحد المختطفين الذين أعادت حماس جثمانه مساء الاثنين.

يتعين على ماتان الآن أن يتعلم كيف يعيش من جديد."لا يزال يجد صعوبة في تصديق أنه يمكنه الآن شرب الماء متى شاء، نظراً لأنهم لم يكن لديهم شيء هناك. عليه الآن أن يعيد بناء نفسه"، أشار والده." يتلقى الكثير من المعلومات بوتيرة سريعة للغاية، لكنه يحاول أن يأخذ وقته لاستيعاب كل ذلك"

وقال حجاي بأسى: "لديه جروح مفتوحة تعود إلى السابع من أكتوبر لم تُعالَج لعدة أشهر".

كما روى الر السابق ماتان تستغاوكر أنه عثر على كتاب للصلاة في غزة كان يجب أن يكون ملكًا لجندي، واحتفظ به طوال فترة أسره.