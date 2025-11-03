ترامب: اضطررت للضغط على نتنياهو ليوافق على وقف إطلاق النار

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الأحد والاثنين) إنه اضطر لدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل أن يوافق على اتفاق لإنهاء الحرب. "أنا أعمل معه بشكل جيد جدًا، لكن كان عليّ أن أدفعه قليلًا، وقد قمت بعمل جيد بذلك"، قال في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة".

رد ترامب على المذيعة التي وصفت وقف إطلاق النار في القطاع بـ"الهش" وقال إنه ليس كذلك: "يمكن التحرك ضد حماس فوراً إذا لم يتصرفوا كما يجب، إذا أردت أن يتم تجريدهم من السلاح – سيحدث ذلك بسرعة وهم يعرفون ذلك". الرئيس الأمريكي تطرق مرة أخرى لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وقال: "هو يواجه محاكمة على عدة أمور، لا يعاملونه بشكل جيد هناك – نحن نعمل على مساعدته بهذا الأمر".

فيما بعد، تطرق في حديثه إلى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهيم، رغم أنها اشترطت ذلك بإقامة دولة فلسطينية: "سيكون لدينا حل، لا أعرف إن كان سيكون عبر دولتين أو بطريقة أخرى، لكن هذا يعتمد أيضًا على أطراف أخرى وعلى إسرائيل"، وأشار إلى أن "الأمر الأساسي هو أنه لم يكن من الممكن أن تكون هناك صفقة لو لم نكن 'ندمر' البرنامج النووي في إيران".

في إشارة إلى السياسة الداخلية، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زوهار ممداني، قائلاً: "إنه ليس اشتراكيًا، بل أسوأ من ذلك بكثير. إنه اشتراكي"، وأضاف: "سيكون من الصعب عليّ كرئيس أن أقدم المال". ونفى الرئيس الأمريكي إرسال دبابات إلى المدينة، كما زعم أندرو كومو.