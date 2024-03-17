صحيفة فرنسية: عزمي بشارة يلعب دورا فعالا بالمفاوضات مع حماس حول صفقة المختطفين

كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة والذي يشغل حاليا منصب مستشار أمير قطر يلعب دورا فعالا بالوساطة للتوصل الى صفقة مختطفين بين إسرائيل وحماس.

ويشار الى أن بشارة نائب عربي سابق في الكنيست الإسرائيلي فر إلى قطر 2007 بعد الاشتباه بقيامه بالتخابر مع العدو خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، وسافر بشارة في آذار/مارس الى الأردن ومن هناك الى قطر ولم يعد الى إسرائيل منذ ذلك الحين، وقبل شهر من ذلك استقال من الكنيست، ويتمتع بشارة حاليا بموقع مؤثر جدا في قطر.

ووفقا للتقرير، لعب بشارة دورا هاما من وراء الكواليس بالمفاوضات حيث يشغل منصب مستشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يتواسط حاليا بين إسرائيل وحماس.

وبحسب التقرير الفرنسي، فإن عزمي بشارة كان أحد الذين صاغوا اتفاق باريس وشخصية مهمة طوال المفاوضات بين ممثلي أجهزة المخابرات الأمريكية وإسرائيل والوسيط القطري. وقال مصدر تحدث للصحيفة الفرنسية إن بشارة "أثر على حماس من خلال صياغة مسودة الاتفاق الذي كان بمثابة أساس للمفاوضات في باريس نهاية كانون الثاني/يناير الماضي".