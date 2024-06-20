كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الأربعاء، عن تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي في قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق النصر في الحرب على الجبهة الشمالية منذ بداية الحرب. وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية الجمهور الإسرائيلي لا تعتقد أن أهداف الحرب في غزة ستتحقق بالكامل أو حتى إلى حد كبير، وفق النشر في N12.

وردا على سؤال "إذا اندلعت حرب على الحدود الشمالية، هل تعتقد أن الجيش الإسرائيلي سينتصر أم لا؟"، أجاب 67% من اليهود في إسرائيل بنعم، مقارنة بـ 91% اعتقدوا ذلك في تشرين الأول/أكتوبر، عندما اندلعت الحرب. وتراجعت ثقة الجمهور في قدرة الجيش الإسرائيلي على الانتصار على حزب الله تدريجياً منذ اندلاع الحرب. ويعتقد 46% من المستطلعين بوجوب شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في الشمال، حتى لو كان ذلك على حساب حرب إقليمية.

Ayal Margolin/Flash90

وفيما يتعلق بالحرب في الجنوب، فإن 12% فقط من الجمهور اليهودي في إسرائيل يعتقدون أن أهداف الحرب في غزة سوف تتحقق بالكامل، ويعتقد 36% أنها "ستتحقق إلى حد كبير إلى حد ما". وأجاب ثلث الإسرائيليين بأنهم يعتقدون أن أهداف الحرب لن تتحقق إلا بدرجة قليلة، ويعتقد 10% أن الأهداف لن تتحقق على الإطلاق.

إحصائية أخرى ظهرت في الاستطلاع هي أن 29% فقط من اليهود الإسرائيليين يشجعون أطفالهم على الخدمة في الجيش، و57% فقط يشجعون أطفالهم على القيام بنوع من الخدمة العسكرية. كما أجاب 15% من المستطلعين اليهود أنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل.

وتسبب حزب الله بإرباك كبير للمستويات الأمنية في إسرائيل حين نشر الثلاثاء شريطا مصورا التقطته طائرة الهدهد التي حلقت فوق ميناء حيفا وصورت مواقع حساسة بضمنها مصانع شركة رفائيل العسكرية وتساءل في خطابه أمس الأربعاء، عن السبب الذي جعلهم لا يسقطون الطائرة لدى انسحابها فوق البحر المتوسط إن كانوا امتنعوا عن ذلك خشية إلحاق الأذى بالمواطنين جراء شظايا الصاروخ الاعتراضي وفي ضوء تأكيد الجيش الإسرائيلي بأن تلك الطائرة كانت تحت المراقبة.

تم إجراء الاستطلاع بين 6.6.2024 و13.6.2024 بواسطة رافي سميث بين عينة تمثيلية من السكان الإسرائيليين البالغين.

وتتساوق هذه النتائج بشكل لافت مع ما صرح به أمس الأربعاء المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري عن أن "الحديث عن القضاء على حماس عسكريا هو ذر للرماد في العيون"، وأوضح هغاري أن الجيش الإسرائيلي يقترب من القضاء على قدرة حماس العسكرية ولكنه يقصد أهمية القرار السياسي (المترنح حتى اللحظة) في توضيح ملامح البديل لحكم حماس في غزة.