شهود عيان بينهم ممثلة عالمية يروون لـi24NEWS ما شاهدوه بعد انفجار المسيرة قرب السفارة الأمريكية في تل ابيب

الممثلة العالمية نوعا تاشفي أقامت ليلتها في أحد فنادق تل أبيب، ولم تكن تتوقع أن ينتهي الأمر بهذا الشكل. انفجار طائرة مسيرة في وسط المدينة، بالقرب من سفارة الولايات المتحدة، والتي أيقظتها من نومها، وتحدثت الممثلة العالمية في مقابلة مع يولي سالومون من i24NEWS بالعبرية عن لحظات الرعب التي عاشتها.

:"كنت في أحد الفنادق بالمنطقة، وطلبوا منا البقاء في الغرف وإغلاق الأبواب، لكنني بالطبع خرجت على الفور لأرى ما يحدث. شاهدت انفجار واجهات زجاجية هناك وأشخاص أصيبوا، على ما يبدو تسلل جسم ما . وحول شعورها عن وصول مسيرة الى منطقة تل أبيب وتأثير هذا على نمط حياتها والمخاوف من الخروج الى الشارع مستقبلا قالت :"إنها ستبذل قصارى جهدها لعدم تغيير برامجها وبالنسبة لها لا يجب أن يكون فرق بين ما يحدث في الشمال وفي تل أبيب".

وتحدث إيليا، وهو شاهد عيان كان في مكان قريب، إلى i24NEWS "كنت جالسا مع أصدقائي، ورأينا انفجارا كبيرا في السماء، تحولت السماء إلى اللون الأحمر وسمعنا صفارة وركضنا إلى الملجأ. أنا أحد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كريات شمونة، وهذا يذكرني بالوضع في الشمال".

.