تغطية متواصلة|| غالانت في رسالة الى حزب الله :كل مفاوضات سنجريها- ستكون تحت النار"
تعرض مستودع الذخيرة التابع لحزب الله تحت الأرض لهجوم من قبل طائرات مقاتلة • بعد التهديد الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة: تم إدخال 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
اليوم الـ 376 للحرب: أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) تعرض مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله في منطقة الضاحية في بيروت للهجوم، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الأخير في المنطقة، كما اطلقت رشقات لحزب الله تجاه مناطق في شمال إسرائيل.
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الكابينيت سيتعامل الأحد القادة مع مسألة زيادة المساعدات لغزة، ومسألة توزيع الغذاء من قبل الجيش الإسرائيلي
في المناقشة الطارئة التي أجراها اليوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تم التوصل إلى تفاهم على أنه في مواجهة الانتقادات المتزايدة في العالم، وليس فقط من الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل زيادة المساعدات التي تقدمها لقطاع غزة. وسيناقش المجلس الوزاري السياسي الأمني الموضوع بعمق يوم الأحد، بينما من الممكن اليوم دخول 50 شاحنة إلى شمال قطاع غزة، وسيناقش المجلس أيضًا الخلاف بين وزير المالية بتسلئيل سموتريش والجيش بشأن توزيع الطعام من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، مع معارضة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت.
رئيس وزراء قطر: لم تكن هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع 3-4 الماضية
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد آل ثاني إنه "في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، لم تكن هناك محادثات على الإطلاق بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لم يقم أي من الأطراف بإجراء اتصالات، نحن ببساطة نتحرك في نفس دائرة الصمت." هذا ما قاله للصحافيين في ختام قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون للدول
حركة الجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن إطلاق النار في سديروت
أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق النار
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حزب الله جلال مصطفى حريري من قرية كفر قانا، قائدة منطقة قانا بحزب الله باستخدام طائرة مسيرة، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن عمليات ضد إسرائيل
وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في تقييمه للوضع مع قادة الألوية الناشطة في جنوب لبنان: "اعتقال عناصر حزب الله يشير إلى أمرين: نجاح الجيش الإسرائيلي ومحنة حزب الله - نتعلم أشياء في التحقيقات أننا لم يكن من الممكن طرحها بأي طريقة أخرى، وسوف تكون مفيدة لنا قريبًا، إن الدمج بين إضعاف حزب الله وقمعه سيسمح بعودة السكان، وأي مفاوضات نجريها - فقط تحت النار"
تم نقل أربعة من سكان مجد الكروم، الذين أصيبوا بشظايا في القصف الصاروخي الأخير، إلى مركز الجليل الطبي. وحالتهم طفيفة ويخضعون للفحوصات في غرفة الطوارئ. بالإضافة إلى وصول حوالي 50 ضحية هلع من مجد الكروم، منهم عشرة أطفال