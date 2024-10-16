تغطية متواصلة|| غالانت في رسالة الى حزب الله :كل مفاوضات سنجريها- ستكون تحت النار"

اليوم الـ 376 للحرب: أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) تعرض مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله في منطقة الضاحية في بيروت للهجوم، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الأخير في المنطقة، كما اطلقت رشقات لحزب الله تجاه مناطق في شمال إسرائيل.

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