مصر: "نعمل على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا" | كافة التحديثات

أشار وزير الخارجية المصري إلى المحادثات بشأن الصفقة، وأشار إلى أنه خلال التهدئة المخطط لها في القتال في غزة، سيتم إطلاق سراح عدد من الرهائن وسيدخل المزيد من المساعدات الإنسانية •

i24NEWS دقيقة 1 دقيقة 1