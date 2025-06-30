مصر: "نعمل على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا" | كافة التحديثات
أشار وزير الخارجية المصري إلى المحادثات بشأن الصفقة، وأشار إلى أنه خلال التهدئة المخطط لها في القتال في غزة، سيتم إطلاق سراح عدد من الرهائن وسيدخل المزيد من المساعدات الإنسانية •
قد يعجبك أيضًا -
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، إشعار إخلاء لسكان مدينة غزة وجباليا
https://x.com/i/web/status/1939598256029254040
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
فلسطينيون يزعمون: مقتل أربعة وإصابة آخرين في هجوم على جباليا
تقرير: إصابة شخص إثر الهجوم في حي الزيتون
تقرير: طائرات سلاح الجو تقصف حي الزيتون جنوب مدينة غزة الليلة الماضية
https://x.com/i/web/status/1939413922999636160
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تقرير: قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في مخيم بلاطة شرق نابلس، واشتباكات متفرقة هناك
وزير الخارجية المصري: "نعمل على اتفاق جديد في غزة يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح عدد من المختطفين ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة"