تقرير:إسرائيل قدمت عرضا رسميا مقابل لرد حماس في الدوحة

قدمت إسرائيل الاثنين بصورة رسمية عرضا مقابل لرد حماس ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مصادر رسمية بالمفاوضات. هذه الخطوة، تشير الى تقدم معين، جرت أمس في قطر من قبل الطاقم المهني برئاسة رئيس الموساد ددي برنياع. الرد المقابل لإسرائيل يشمل تطرقا لعدة مركبات، بينها عودة السكان الى شمال غزة وقضية الإفراج عن الأسرى.

وأفيد أيضا أن الطواقم التي تتواجد في الدوحة تبحث قبل كل أي شيء التوصل إلى تفاهمات بخصوص الإفراج عن السجناء الأمنيين مقابل 40 مختطفا إسرائيليين، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على الاتصالات.

الحديث يدور أيضا عن قرار بشأن عدد السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم وأيضا بخصوص مسألة إن كان سيكون هناك فيتو للأطراف حول هوياتهم. وفقط بعد ذلك سيقوم الأطراف بمناقشة قضايا مرتبطة بعودة سكان شمال القطاع.ووفقا لمسؤولين على المستوى السياسي، ستكون هذه قضية معقدة أكثر، وذلك لأنها تحجب إنجازات الحرب. وتدرس إسرائيل هذه المسألة حاليا، ولم يتوسعوا بالموضوع أكثر من ذلك.

وأضاف مسؤول مطلع على الاتصالات بأن المحادثات تتقدم لكن من المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع، ومن الممكن أن تعقد عدة جولات من المفاوضات.