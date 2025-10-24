وزير الأمن الإسرائيلي يكشف حجم ما تبقى من أنفاق حماس

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أن أكثر من 60% من أنفاق حماس في قطاع غزة لم تُدمّر بعد خلال الحرب، بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية "12" مساء الجمعة.

وأوضح كاتس أن الأنفاق المتبقية تقع على جانبي "الخط الأصفر"، أي في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا، مشيرًا إلى أن العمل العسكري لتدميرها مستمر حتى خلال فترات وقف إطلاق النار.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم شنّه مسلحون من إحدى هذه الأنفاق في منطقة رفح. وأضاف كاتس أن "تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في إطار نزع سلاح غزة، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مؤكدًا أن على إسرائيل أن "تستعيد جميع المختطفين القتلى، وتزيل الأنفاق، وتنزع سلاح حماس لضمان عدم عودتها للحكم في غزة".

وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية سابقة إلى أن الجيش تمكن حتى الآن من تدمير نحو 40% فقط من شبكة أنفاق حماس، فيما يُعتقد بوجود عدد كبير من أنفاق التهريب الممتدة بين غزة ومصر، رغم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا.