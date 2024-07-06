التغطية متواصلة| توترات بين نتنياهو وغالانت قبل مفاوضات الدوحة:"أنت لست رئيسًا للوزراء"

تظهر اختلاف واضح في إسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة مع حركة حماس والتي يجري التفاوض بشأنها في الدوحة، بين تيارين أولهما المؤسسة العسكرية التي تدفع باتجاه إتمام الصفقة ودفع الثمن المطلوب لذلك، مثل وقف الحرب، أو تغيير شكلها، والانسحاب من غزة، في مقابل تيار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يرفض "دفع ثمن جدي" لتبادل الأسرى مثل وقف إطلاق نار تام ومعلن، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ويرى تيار المؤسسة العسكرية، أن الصفقة تحقق له مجموعة من المصالح والأهداف المهمة، منها إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من 125 أسيراً إسرائيلياً ومحتجزاً في غزة، وإخراج الجيش من غزة بعد 9 أشهر من الحرب، "حقق فيها ما استطاع من أهدافها، وتجنب حدوث حرب غير مرغوبة مع حزب الله في لبنان". أما التيار الثاني، الذي يقوده نتنياهو، فيسعى إلى تحقيق صفقة دون دفع الثمن المطلوب، المتمثل في "وقف الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين".

وصرح نتنياهو في وقت سابق، أنه يسعى لتطبيق المرحلة الأولى فقط من الصفقة المؤلفة من 3 مراحل، وهي التي سيجري فيها إطلاق سراح الفئات "الضعيفة" من المحتجزين الإسرائيليين، مثل كبار وصغار السن والنساء والمرضى والمصابين والمجندات، مشدداً على أنه سيستأنف الحرب بعد ذلك.

لمتابعة المدونة السابقة انقر هنا