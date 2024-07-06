التغطية متواصلة| توترات بين نتنياهو وغالانت قبل مفاوضات الدوحة:"أنت لست رئيسًا للوزراء"
قال نتنياهو إنه يسعى لتطبيق المرحلة الأولى فقط من الصفقة المؤلفة من 3 مراحل، وهي التي سيجري فيها إطلاق سراح الفئات "الضعيفة" مثل كبار وصغار السن والنساء والمرضى والمصابين والمجندات
تظهر اختلاف واضح في إسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة مع حركة حماس والتي يجري التفاوض بشأنها في الدوحة، بين تيارين أولهما المؤسسة العسكرية التي تدفع باتجاه إتمام الصفقة ودفع الثمن المطلوب لذلك، مثل وقف الحرب، أو تغيير شكلها، والانسحاب من غزة، في مقابل تيار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يرفض "دفع ثمن جدي" لتبادل الأسرى مثل وقف إطلاق نار تام ومعلن، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ويرى تيار المؤسسة العسكرية، أن الصفقة تحقق له مجموعة من المصالح والأهداف المهمة، منها إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من 125 أسيراً إسرائيلياً ومحتجزاً في غزة، وإخراج الجيش من غزة بعد 9 أشهر من الحرب، "حقق فيها ما استطاع من أهدافها، وتجنب حدوث حرب غير مرغوبة مع حزب الله في لبنان". أما التيار الثاني، الذي يقوده نتنياهو، فيسعى إلى تحقيق صفقة دون دفع الثمن المطلوب، المتمثل في "وقف الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين".
وصرح نتنياهو في وقت سابق، أنه يسعى لتطبيق المرحلة الأولى فقط من الصفقة المؤلفة من 3 مراحل، وهي التي سيجري فيها إطلاق سراح الفئات "الضعيفة" من المحتجزين الإسرائيليين، مثل كبار وصغار السن والنساء والمرضى والمصابين والمجندات، مشدداً على أنه سيستأنف الحرب بعد ذلك.
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صافرات الإنذار في غلاف غزة، وسقوط قذيفة في منطقة مفتوحة؛ بدون أضرار
الجيش الإسرائيلي: العثور على مستودع للقذائف الصاروخية طويلة المدى والعبوات الناسفة
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيا،ن اليوم السبت، عن "العثور على مستودع للقذائف الصاروخية طويلة المدى والعبوات الناسفة" وتابع"تخوض قوات الفريق القتالي للواء 7 على مدار الأسبوع الأخير القتال تحت قيادة الفرقة 98. وتجري القوات اشتباكات مع مجموعات تخريبية سواء فوق أو تحت الأرض بصورة متزامنة وتقضي عليها بنيران الدبابات وبتوجيه النيران من الجو"
وأكد البيان على أنه "عثرت القوات خلال مداهماتها في منطقة الشجاعية على فتحات أنفاق، كما أنها ضبطت وسائل قتالية وقذائف صاروخية طويلة المدى تدل على محاولة جديدة للعدو للتموضع في المنطقة، كما دمرت القوات عبوات مفخخة كان العدو قد زرعها في المنطقة"
وأضاف "أسفرت الاشتباكات التي جرت خلال الأسبوع الأخير في تلك المنطقة عن سقوط قتيليْن هما الكابتن روعي ميلر من كتيبة "روتم" والكابتين إيلاي إليشاع لوغاسي من الكتيبة 75"
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابطين من قواته بمعركة في حي الشجاعية بغزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، عن "مقتل ضابطين في معركة بحي الشجاعية في مدينة غزة، في وقت سابق" وتابع "أثناء القتال في المنطقة هذا الأسبوع، سقط في القتال النقيب روي ميللر، من كتيبة روتيم، والنقيب إيلي إليشا لوغاسي، من الكتيبة 75".
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته تمكنت من "تحديد موقع مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ ومتفجرات بعيدة المدى".
وأضاف أنه "خلال العمليات في منطقة الشجاعية، عثر الجنود على آبار أنفاق تحت الأرض وصادروا أسلحة وصواريخ بعيدة المدى، ما يشير إلى تجدد محاولة العدو إنشاء قاعدة له في المنطقة".