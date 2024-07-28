مصادر قيادية في حماس تؤكد لـi24NEWS مقتل القيادي البارز مروان عيسى

كشفت مصادر قيادية في حركة حماس، حصولها على تأكيدات رسمية عن مقتل القيادي الكبير في حماس مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام الجناح المسلح للحركة.

وقالت المصادر ل i24news إن قيادة الجناح العسكري اخبرت يوم امس المكتب السياسي للحركة بأنه بالفعل تم العثور على جثمان عيسى وكذلك عيسى ابو طماعة الذي خلف ايمن نوفل في قيادة المنطقة الوسطى بعد مقتل الاخير. عيسى قضى في غارة إسرائيلية مع مرافقه الخاص واثنين من القيادات الميدانية النشطة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة وذلك في الليلة ما بين التاسع والعاشر من آذار/ مارس الماضي. الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي دانيال هجاري كان بدوره قد أكد مقتل عيسى في بيان له في السادس والعشرين من الشهر ذاته، اي بعد اسبوعين من الغارة التي استهدفته في النصيرات.

ولفتت المصادر إلى أن تأخير تأكيد مقتله يعود لأسباب كانت تتعلق بتنقله والوصول لجثمانه خاصة وأنه تكررت أخطاء حول أنباء عن اغتيال قيادات وتبين لاحقا أنهم أحياء أو أصيبوا.

وأوضحت المصادر أنه تم انتشال جثمان مروان عيسى ودفنه.

وكانت ذات المصادر أكدت لمراسلنا سابقا مقتل رافع سلامة قائد لواء خانيونس في الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد مجمع قالت إن محمد الضيف كان بداخله.