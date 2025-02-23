مسؤولون كبار لـ i24NEWS: "العودة إلى القتال في غزة - مسألة وقت"

أفادت i24NEWS الليلة (الأحد) أن العودة إلى الحرب ليست مسألة إذا، بل مسألة متى. جاء هذا وفقا لما أفاد المراسل السياسي في القناة العبري غاي عزرئيل مساء الأحد.

وأضاف مسؤول سياسي كبير أن "هناك تفاهماً مع الأميركيين على أنه مع تولي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد منصبه، وتشكيل قيادة جديدة لهيئة الأركان، ستكون هناك عملية عسكرية - وهذا أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى أو إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية".

كما ذكرنا، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا المساء أنه بعد تقييم الوضع الحالي، تقرر زيادة الاستعداد العسكري والتقييمات العملياتية في غلاف غزة، وأنه لا يوجد تغيير في التعليمات الموجهة للسكان