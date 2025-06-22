يشمل فوردو: الولايات المتحدة هاجمت ثلاث منشآت نووية في إيران

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية (السبت) أن الجيش الأمريكي دمّر ثلاث منشآت نووية إيرانية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. ووفقًا للإعلان، دُمّرت منشأة فوردو باستخدام "قنابل ضخمة خارقة للتحصينات". وأضاف ترامب أن منشأتي نطنز وأصفهان دُمّرتا باستخدام 30 صاروخ توماهوك أُطلقت من غواصات عسكرية أمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيان أن الهجوم "كان ناجحًا" وأن الطائرات الأمريكية غادرت المجال الجوي الإيراني. وعلّق مسؤول إسرائيلي على الهجوم قائلاً إنه "تطورٌ دراماتيكي، وأن إسرائيل نُسّقت مع الولايات المتحدة".

وأفادت شبكة CNN أن الهجوم الأمريكي نُفّذ بواسطة ست طائرات من طراز B-2 أسقطت 12 قنبلة خارقة للتحصينات (GBU-57) على منشأة فوردو. بلغ وزن كل قنبلة 13.5 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت غواصات أمريكية 30 صاروخ توماهوك على منشآت في نطنز وأصفهان. وألقت طائرة بي-2 قنبلتين خارقتين للتحصينات، وزنهما الإجمالي 27 طنًا، على منشأة نطنز.

تم تبليغ إسرائيل مبكرًا نسبيًا بنية الولايات المتحدة الانضمام إلى العملية العسكرية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو محادثة مطولة مع نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس وقيادة الإدارة الأمريكية العليا. كما أجرى الرئيس الأمريكي ترامب محادثة مع نتنياهو. وقبل ساعات قليلة من الهجوم، تلقت إسرائيل تحديثًا رسميًا بشأن الهجوم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن أحد الأسباب المحتملة لقرار ترامب بالهجوم هو تقييم الاستخبارات الأمريكية بأن هجمات إسرائيل أعاقت البرنامج النووي الإيراني بستة أشهر فقط. كما قيّمت الاستخبارات الأمريكية أنه لا يبدو أن إسرائيل قادرة على إلحاق أي ضرر كبير إضافي بالبرنامج النووي.

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الهجوم الأمريكي على إيران وأشاد بالرئيس ترامب: قرارك الشجاع سيغير التاريخ. إسرائيل تشكرك. وأضاف نتنياهو أن السلام ينبع من القوة.

زعمت إيران أن موقع فوردو قد أُخلي من المواد النووية مسبقًا خشيةً من قنبلة، ووجّهت وسائل الإعلام الإيرانية تهديدات لترامب عقب الخطوة التي اتخذها. وهدّد التلفزيون الإيراني قائلًا: "ترامب، أنتم بدأتم الخطوة، ونحن سننهيها". كما ذكر خلال البث : "من الآن فصاعدًا، سيكون كل مواطن أمريكي في المنطقة هدفًا مشروعًا".

قلّل مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، من خطورة الأضرار، قائلًا إن المواقع النووية الثلاثة لم تتضرر بشكل لا رجعة فيه جراء الهجوم الأمريكي.