"أشتاق اليكم": عائلة المختطفة عيدن يروشالمي تسمح بنشر الفيديو الذي نشرته حماس عن ابنتها قبل مقتلها في الأسر

نشرت حماس مساء الاثنين شريط فيديو ظهرت فيه عيدن يروشالمي، المختطفة التي قتلت في أسر حماس وتمت استعادة جثمانها مع خمسة آخرين، والتقط الفيديو قبل مقتلها.

ووافقت عائلتها على نشر مقطع صغير من الفيديو الذي تقول فيه "أمي ، أبي، شاني وماي أحبكم وأشتاق اليكم".

وكتبت عائلتها :"عيدن حبيبتنا، نحن أيضا نحبك ونشتاق لك كثيرا، ستبقي إلى الأبد في قلوبنا".

وعلى صعيد متصل، أكدت حماس مساء الاثنين قتلها للمختطفين الستة الذين عثر على جثامينهم في نفق جنوب قطاع غزة من بينهم عيدن يروشالمي.

وقال المتحدث باسم الذراع العسكرية أبو عبيدة في بيان مكتوب بمنصته في تلغرام بأنه في أعقاب العملية النصيرات (العملية التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي عملية أرنون وتم خلالها إستعادة أربعة مختطفين أحياء) جددت حماس تعليماتها لحراس المختطفين حول الطريق التي يجب أن يتصرفوا خلالها عند اقتراب الجيش الإسرائيلي للمكان الذي يتواجدون فيه".