السجال بين مصر وإسرائيل: هل انتهكت مصر اتفاقية السلام؟

قالت مصادر مصرية لقناة الحدث الثلاثاء، إن مصر أوضحت لإسرائيل أنها تتخذ الخطوات اللازمة لتأمين حدودها. وأضافت أن "مصر أعدت ملفا يتضمن كافة الانتهاكات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتوضح المصادر المصرية أيضًا: "لقد عززنا الإجراءات الأمنية نتيجة للأحداث الأخيرة، دون انتهاك اتفاقية السلام".

يشار إلى أن التحركات المصرية الأخيرة التي اشتملت على تعزيز التواجد العسكري على الحدود بين مصر وإسرائيل أثار مخاوف في إسرائيل من نوايا مصر وصلت حد إدانة التحركات المصرية على بعد خطوات من الحدود بأنها انتهاك لاتفاقية السلام وتشكل تهديدا لأمن إسرائيل.

وبهذا الصدد، حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من أن مصر تقوم بتعزيزات عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يشكل، كما قال، انتهاكا لاتفاقية السلام بين البلدين. وبحسب المصدر فإن مصر نشرت قوات عسكرية تفوق الحصة المسموح بها، وتقوم بتوسيع أرصفة الموانئ، وتمديد مدارج المطارات، في انتهاك واضح للاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وبحسب المصدر فإن إسرائيل تجري حوارا نشطا مع الحكومة المصرية، وكذلك مع الإدارة الأميركية المسؤولة عن تنفيذ اتفاق السلام. وأشار إلى أنه "طرحت مسألة الخروقات مع الأميركيين، وهناك التزام بتصحيح الخروقات وضمان تنفيذ الاتفاق كما هو".

وفي إطار استعدادات إسرائيل للتعامل مع الوضع، يتم اتخاذ كافة الإجراءات مع الحفاظ على الخطوط الدبلوماسية والاستعداد للتحدث مع جميع الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة، بهدف ضمان استقرار الاتفاق والرد على الانتهاكات بشكل مدروس ومحسوب.