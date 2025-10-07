من غزة إلى طهران: عامان على هجوم قلب الشرق الأوسط

السابعُ من أكتوبر، الشرارَةُ التي أطلقَتْ سلسلَةً من الزلازِلِ السياسيَّةِ والعسكريَّةِ، امتدَّتْ من شوارِعِ غزَّةَ إلى أروِقَةِ دمشقَ وطهرانَ وبيروتَ. عامانِ مرَّا أحدثا تغيُّراتٍ غيرَ مسبوقَةٍ في الشرقِ الأوسط.

فما بدأَ كعمليَّةٍ مفاجئَةٍ نفَّذَتْها «كتائِبُ القسَّامِ» ضدَّ إسرائيلَ، تحوَّلَ إلى مواجهَةٍ إقليميَّةٍ شاملَةٍ أعادَتْ رسمَ موازينِ القُوَّةِ، وأطاحَتْ بأنظمَةٍ وكياناتٍ كانَتْ تُمثِّلُ ركائِزَ «محورِ المقاوَمَةِ».

في لبنانَ، بعدَ عمليَّةِ «البيجَر» ومقتلِ آلافِ العناصرِ من حزبِ اللهِ واغتيالِ الأمينِ العامِّ للحزبِ حسنِ نصرِ اللهِ في ضربَةٍ إسرائيليَّةٍ مثَّلَتْ بدايَةَ الانهيارِ الفعليِّ للمحورِ الإيرانيِّ في المنطَقَةِ، ومعَ اختفاءِ القيادَةِ المركزيَّةِ للحزبِ، تراجَعَ نفوذُهُ العسكريُّ والسياسيُّ بسرعَةٍ، وبدأَتِ القُوى اللبنانيَّةُ تتَّجِهُ نحوَ تسوياتٍ داخليَّةٍ برعايَةٍ عربيَّةٍ ودوليَّةٍ.

أمَّا سوريَا، فكانَتْ على موعدٍ معَ التحوُّلِ الأكبَرِ. فمعَ ضعفِ أهمِّ حلفائِها في لبنانَ، وجدَ الغربُ أنَّ اللحظَةَ باتَتْ ملائمَةً لإسقاطِ النظامِ، وتحويلِ دمشقَ من داعمٍ لمحورِ المقاوَمَةِ إلى حليفٍ للغربِ.

وفي المقابِلِ، خاضَتْ إيرانُ نفسُها مواجهَةً مباشَرَةً معَ إسرائيلَ استمرَّتْ اثنَي عشرَ يومًا، تخلَّلَتْها ضرباتٌ دقيقَةٌ استهدَفَتْ مواقعَ الحرسِ الثوريِّ ومنشآتٍ نوويَّةً حساسَةً. ومعَ مقتلِ عددٍ من كبارِ القادَةِ العسكريِّينَ، اهتزَّ الداخلُ الإيرانيُّ وسطَ احتجاجاتٍ متصاعِدَةٍ وأزمَةٍ اقتصاديَّةٍ خانقَةٍ، فيما بدأَ الغربُ بالحديثِ علنًا عن احتمالِ تغييرِ النظامِ.

اليومَ، وبعدَ عامَيْنِ على "هجوم السابع من أكتوبر"، لم تَعُدِ المنطَقَةُ كما كانَتْ.

سقطَتْ أنظمَةٌ، وتبدَّلَتْ تحالُفاتٌ، وبرزَ شرقٌ أوسطٌ يُعادُ تشكيلُهُ على إيقاعِ الحروبِ والخرائِطِ المتحرِّكَةِ… شرقٌ أوسطٌ بدأَتْ ملامحُهُ من غزَّةَ، لكنَّها امتدَّتْ إلى بيروتَ ودمشقَ، وصولًا إلى طهران.