مقتل رجل وإمرأة إسرائيليين جراء رشقة صاروخية لحزب الله تجاه كريات شمونا

قتل رجل وأمرأة بجيل الأربعينيات من عمرهم جراء الرشقة الصاروخية التي أطلقت تجاه مدينة كريات شمونا الحدودية شمال إسرائيل. في البداية عثر المسعفون الذين وصلوا الى المكان عليهما وهما فاقدين للوعي وبحالة حرجة، واضطروا لاحقا الإعلان عن وفاتهم.

وقال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء أفيعاد هيرتز: "فور تلقينا بلاغًا عن وقوع إصابات نتيجة سقوط قذائف، خرجنا بقوات كبيرة إلى الأماكن التي وردت فيها المكالمات. وفي أحد المواقع شاهدنا رجلاً وامرأة يبلغان من العمر حوالي 40 عامًا فاقدين للوعي ومصابين جراء شظايا. أجرينا فحوصات طبية لكن إصاباتهم كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاتهم على الفور".