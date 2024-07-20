انفجارات متتالية جراء غارات هي الأعنف بمنطقة عدلون استهدفت مخازن ذخيرة ومنصات لحزب الله

ذكرت تقارير لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت منصات صواريخ تابعة لحزب الله ومخازن ذخيرة في منطقة عدلون بالعمق اللبناني حيث وقعت الغارة في المنطقة بين بلدتي عدلون والخرايب، وتواصلت الانفجارات جراء الغارة لأكثر من ساعة.

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وذكرت الوكالة اللبنانية ان الغارات العنيفة، والتي تبعد عن خط المواجهة الحالي مع حزب الله، أدت الى إصابة ثلاثة من المدنيين ، كما أصيبت منازل في بلدة أنصارية بشظايا ناجمة عن الغارة، حيث طالت الأضرار منزلين في البلدة وتسببت بأضرار مادية بدون إصابات بالأرواح.

ويبعد موقع الغارة مسافة 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية ونفذت من فوق مدينة صور، وخلال الحدث أغلق الشارع بين صيدا وصور من كلا الاتجاهين.