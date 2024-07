انفجارات متتالية جراء غارات هي الأعنف بمنطقة عدلون استهدفت مخازن ذخيرة ومنصات لحزب الله

ذكرت تقارير لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت منصات صواريخ تابعة لحزب الله ومخازن ذخيرة في منطقة عدلون بالعمق اللبناني حيث وقعت الغارة في المنطقة بين بلدتي عدلون والخرايب، وتواصلت الانفجارات جراء الغارة لأكثر من ساعة.

