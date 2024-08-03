على خلفية المخاوف من التصعيد بسبب الاغتيالات في بيروت وطهران – يستعد الجيش الإسرائيلي بحسب المعلومات التي حصلت عليها i24NEWS، حيث قام الجيش الإسرائيلي بعدة إجراءات من أجل زيادة التأهب والجهوزية.

بما يخص الجيش الإسرائيلي عموما، تم فرض حظر خروج على المقاتلين وحالة تأهب للجنود النظاميين غير الحيويين من منازلهم. وسجلت في القيادة الشمالية، تعزيز وتكثيف لجميع التشكيلات، وتعزيز قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر الكمائن في المنطقة. تقييمات ميدانية للوضع على مدار الساعة من قبل قائد القيادة الشمالية. كما تقوم مراكز الإطفاء بتحديد وقياس أهداف معرضة للمهاجمة مع القوات الجوية.

وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، سجل حوار منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين النظاميين في كل تطور. وهكذا زار قادة الفرق المنطقة وقاموا بتقييم الوضع، كما حضر قائد المنطقة الشمالية إلى الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم في طبريا ليشرح لهم الوضع.

وتم تسجيل مستوى عالٍ جدًا من التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي بأكمله - حيث تقوم المقاتلات بدوريات وتم نشر بطاريات الدفاع الجوي بالفعل. كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.

في أعقاب المخاوف من تصعيد الوضع بسبب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران مطلع الأسبوع الجاري، وكذلك اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت - ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل. كما أفادت تقارير أن تنظيم حزب الله بدأ بإخلاء مقراته في الضاحية الجنوبية في بيروت.