هذه هي تكلفة اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي هاجمت إسرائيل

كلف اعتراض هجوم الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية الليلة دولة إسرائيل ما بين مليار حتى ملياري شاقل، جاء هذا وفقا لتقديرات دكتور وجنرال احتياط شاشون حداد، وهو باحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي ومستشار مالي سابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية ورئيس قسم الميزانيات في وزارة الأمن. تقديرات حداد تعتمد على فرضية أن جزءا كبيرا من اعتراضات الطائرات المسيرة نفذت عمليا من قبل القوات الأمريكية، بصورة لا تتطلب من إسرائيل تمويلها.

مع ذلك، يقدر حداد أن غالبية الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ايران اعترضها الجيش الإسرائيلي بواسطة منظومة "حيتس 3"، ويشير حداد إلى أن تكلفة كل قذيفة لمنظومة "حيتس" تكلف ثلاثة ملايين دولار، والكلفة الإضافية هي ساعات رحلة المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي انطلقت في الأجواء، لهذه الساعات يوجد ثمن سواء شاركت هذه المقاتلات بالاعتراض أم لا.

ويشدد حداد على أن الحديث يدور عن تقدير تقريبي متأثرا بقلة المعلومات المكشوفة في هذه المرحلة حول كيفية تقسيم مهام الاعتراض بين القوى التي شاركت في احتواء الهجوم الإيراني.

وفقًا لإعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الليل، اعترضت المنظومات الدفاعية التابعة للجيش الإسرائيلي بنجاح باستخدام نظام "سهم"وبالتعاون مع "الدول الشريكة الإستراتيجية" معظم عمليات الإطلاق قبل دخولها إسرائيل. كما أفادت التقارير أنه تم التعرف على عشرات الطائرات المعادية واعتراضها بالإضافة إلى عشرات صواريخ كروز التي شقت طريقها إلى إسرائيل من إيران. وشاركت العشرات من طائرات سلاح الجو في عمليات الاعتراض.

ويقدر الاقتصاديون في القسم المالي في بنك هبوعليم الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني زاد من المخاطر الجيوسياسية والمخاطر المالية لدولة إسرائيل على المدى القصير، "مما يعني أن فرص خفض التصنيف الائتماني للبلاد زادت". وقدر البنك أيضًا تأثير أحداث الليلة على الإنفاق الأمني: "من المحتمل أن تبلغ تكلفة كل يوم مثل هذا عدة مليارات من الشواقل، ومن المحتمل أن يبرر تصاعد الصراع مع إيران زيادة أخرى في الإنفاق الأمني في السنوات المقبلة".