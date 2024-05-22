الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

قصفت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة، ليلة الأربعاء، منصتين تابعتين لمنظمة حزب الله في منطقتي مروحين وعيتا الشعب جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية بنية تحتية لحزب الله في منطقة رب الثلاثين على خلفية تجدد الاشتباكات ونعي حزب الله اثنين من مقاتليه ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 320 منذ آب / أغسطس الماضي.

IDF

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وقال الحزب في بيان إن محمد علي بو طعام (نور الزهراء) من مواليد عام 2000 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وعلي حسن سلطان (ساجد) من مواليد عام 1991 من بلدة الصوانة في جنوب لبنان قد "ارتقيا على طريق القدس". وأفادت تقارير لبنانية في معرض النهار بمصرع شخصين جراء استهدافهما بطائرة مسيّرة إسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية (جنوب)، دون الكشف عن هويتهما.

وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء، اخترقت طائرة مسيرة مفخخة الأراضي الإسرائيلية من لبنان وسقطت في منطقة بيت هليل، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتحدث مراسل i24NEWS أدهم حبيب الله "عن هدوء حذر على الجبهة الشمالية وأشار بناء على مصادر أن هناك من ينفي إمكانية اندلاع مواجهة حربية شاملة مع حزب الله في الفترة القريبة بالرغم من الاشتباكات التي لا تتوقف وذلك بسبب انشغال الجيش الإسرائيلي في حربه بقطاع غزة".