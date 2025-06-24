ترامب: "وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الآن - من فضلكم لا تنتهكوه!"

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بعد ساعة ونصف من القصف الشديد في بئر السبع، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الثلاثاء) إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وكتب على حسابه على موقع "تروث سوشيال" قائلاً: "وقف إطلاق النار ساري المفعول الآن - أرجوكم لا تنتهكوه!".

للتذكير، أعلن ترامب الليلة أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل، سيدخل حيز التنفيذ الساعة السابعة صباحًا بتوقيت إسرائيل. وفي رسالة نشرها ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن هذا سيحدث بعد أن "يُنهي كلا البلدين مهامهما النهائية".

في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز أن مسؤولاً إيرانياً أكد التفاصيل قائلاً: "اتفقنا على وقف إطلاق النار بوساطة قطرية". كما أفادت التقارير أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عصر أمس واتفق معه على وقف إطلاق النار. وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة الأنباء بأن إسرائيل وافقت على استمرار وقف إطلاق النار طالما لم تواصل إيران إطلاق النار، وأن إيران أبلغتها أنها لا تنوي مواصلة الهجمات.

في مقابلة مع شبكة إن بي سي، قال الرئيس ترامب: "هذا يوم عظيم لأمريكا، ويوم عظيم للشرق الأوسط، ويوم عظيم للعالم أجمع، برأيي. أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من تحقيق هذا. لقد لقي الكثيرون حتفهم، وكان الوضع سيزداد سوءًا. آمل أن يدوم وقف إطلاق النار إلى الأبد". وأضاف أنه لا يعتقد أن إيران وإسرائيل ستتبادلان إطلاق النار مجددًا.