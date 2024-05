القسام يؤكد مقتل القيادي في صفوفه شرحبيل السيد في غارة استهدفت سيارته شرقي لبنان مساء الجمعة

أعلنت كتائب القسام اليوم عن مقتل القيادي في صفوفها شرحبيل على السيد "أبو عمرو" من بلدة المنارة في البقاع الغربي بعد استهداف مركبته بغاره إسرائيلية مساء الجمعة في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أمس أنه تم القضاء على قائد "كبير في الجماعة الإسلامية في لبنان والذي كان يعمل بالتعاون مع حماس لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وذكر بيان أن مسيرة هاجمت مركبة شرحبيل على السيد القيادي في الجماعة الإسلامية في منطقة مجدل عنجر، وذكر البيان أن السيد عمل على تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات ضد إسرائيل خصوصا في القطاع الشرقي، ولفت البيان إلى أن السيد كان يخطط لتنفيذ هجمات مسلحة وشيكة ضد إسرائيل على الحدود الشمالية.

ويشار الى أن الغارة مساء أمس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح، والقتيل الثاني هو القيادي في الجماعة الإسلامية أبو علي ياسين.

https://twitter.com/i/web/status/1791549085155008950