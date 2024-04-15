القياد السياسية والأمنية الإسرائيلية تقرر الرد على ايران "بشكل واضح وحاسم"

بعد الهجوم الذي شنته إيران قبل يومين، قررت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل الرد "بشكل واضح وحاسم" على الهجوم. والهدف من ذلك هو التوضيح من خلال الرد أن إسرائيل لم تنتقل إلى جدول الأعمال اليومية العادية، ولن تسمح للإيرانيين بخلق المعادلة الجديدة التي كانوا يحاولون خلقها في الأيام الأخيرة.

وذكرت N12 أنه يتضح خلال المشاورات أمرين هامين يجب وضعهما على الطاولة. الأول -الرد بطريقة لا تؤدي على الأرجح الى تدهور المنطقة الى حرب. والثاني- الرد بطريقة يمكن للأمريكيين أن يقبلوها. ولا يدور الحديث بالضرورة عن تنسيق كامل، لكن رد يتوافق مع القواعد التي يضعونها.

وهناك قضية أخرى طرحت في المشاورات وهي التحالف الذي تم تشكيله للدفاع ضد الهجوم الإيراني. وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ينشطان في المحادثات ويقولان إنه من المحظور تحت أي ظرف من الظروف المساس بهذا التحالف.

حاليا، تستكمل إسرائيل وسلاح الجو، التي من المتوقع أن تتحمل غالبية وطأة الرد، الاستعدادات. الخطط موجودة وتم التدرب عليها خلال السنوات الماضية. هناك أيضًا خيارات غير حربية من شأنها أن توجع الإيرانيين بنفس القدر. وسيتعين على الكابنيت أن يقرر كيفية التصرف. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستلحق الضرر بالأصول الإيرانية.

لقد أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مبدأ أن إسرائيل سترد وتتصرف ضد من يلحق الضرر بها. في إسرائيل يريدون الحفاظ على هذا الأمر، ولكن دون الحاق الضرر بالتحالف وتفكيكه بعد أن نجح بشكل جيد في مواجهة الهجوم الإيراني.

موعد الرد سيبقى سريا حتى يدخل حيز التنفيذ. إسرائيل تبني قدراتها الخاصة وتريد أن ترى كيف ستقوم بهذا التنسيقات حتى يكون ممكنا لها-أيضا بثمن بأن ترد ايران على الرد الإسرائيلي. بعد السابع من أكتوبر تحاول إسرائيل رسم معادلات جديدة، فهي لا تستطيع تحمل هذه التهديدات وهذا يتطلب مخاطرة محسوبة.