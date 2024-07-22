تفاؤل حذر في البيت الأبيض: "قريبون جداً من توقيع صفقة مختطفين"

عقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض اليوم (الاثنين). وأشار ميلر، من بين أمور أخرى، إلى المحادثات حول صفقة الرهائن وادعى أن "إسرائيل وحماس قريبتان جدًا من الاتفاق على صفقة".

"أعتقد أنه من الممكن حل هذه الخلافات، هذا لا يعني أنها ستحل، ولكننا سنستمر في الضغط من أجل التوصل إلى صفقة"، قال ميلر خلال مؤتمر صحفي، "لن أرد بالتفصيل على هذا الأمر، ولكني سأكرر كلمات الرئيس بايدن. نحن قريبون جداً من فترة النقطة. لقد اقتربنا أكثر مؤخراً، ولا تزال هناك قضايا يجب حلها. منذ يوم الجمعة الماضي، هذه الخلافات لم تحل ونحن مستمرون في الحوار مع الوسطاء حول الصفقة ".

وأوضح ميلر أنه "على مدى الأسابيع الستة الماضية، وقفت إسرائيل إلى جانب بيان بايدن. ونحن على اتصال منتظم مع إسرائيل بشأن الخلافات التي لا تزال قائمة بين الجانبين، وقيل لنا أن إسرائيل تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق".

وأشار بعد ذلك إلى هجوم الحوثيين على تل أبيب: "لا نعرف حتى الآن ما هو الهدف الدقيق لهذا الهجوم، نحن نناقشه مع إسرائيل، وقيل لنا أنه صاروخ إيراني موجه من قبل الحوثيين".

وفيما يتعلق بقرار محكمة لاهاي بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال ميلر: "يمكنك احترام المحكمة، لكن ليس عليك الموافقة على قراراتها. لقد كان قرارا استشاريا".

وأضاف: "نعتقد أن الحل الأفضل للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية هو التفاوض. نعم إنها عملية صعبة، لكننا نواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف المتمثل في إقامة دولة فلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، والسلام طويل الأمد في الشرق الأوسط لا يمكننا أن نتخذ قراراً بشأن الدول الأخرى، لكنني لا أعتقد أنه من الصواب أن تعلن الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد. فهذه ليست الطريقة الصحيحة، وذلك لن يساعد."