مكتب نتنياهو: إسرائيل تسمح بدخول فريق مصري للبحث عن المختطفين في غزة
ترامب: "سنتعامل مع حماس إذا لم تلتزم بالاتفاق"•أوضح روبيو أنه بسبب قوانين بعض الدول التي ترغب في الانضمام إلى القوة الدولية في غزة، فسوف تحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة للقيام بذلك • تحديثات متواصلة
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) في مستهل اجتماع حكومي: "سياستنا الأمنية بأيدينا، ونرد عليها بما يتناسب مع تقديرنا، كما رأينا في لبنان ومؤخرًا في غزة". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إذا لم يصمد الاتفاق، فسيكون ذلك بسبب حماس، ولن يكون من الصعب التعامل معها". ووردت أنباء في لبنان عن هجوم على سيارة في قرية الناقورة جنوب البلاد.
مكتب نتنياهو للإعلام الأجنبي: رئيس الوزراء وافق على دخول فريق مصري للبحث عن جثث المختطفين في غزة
أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان موجّه لوسائل الإعلام الأجنبية أن نتنياهو صادق على دخول فريق مصري متخصص إلى قطاع غزة، للمشاركة في عمليات البحث عن جثث المختطفين المحتجزين أو المفقودين داخل القطاع.
تقارير في لبنان: مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بعلبك
أفادت تقارير إعلامية لبنانية بمقتل شخص جراء استهداف سيارة من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة في بلدة النبي شيت بمنطقة بعلبك، الواقعة في عمق الأراضي اللبنانية.
تقرير: حماس تساعد الصليب الأحمر في العثور على مختطف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يستعرض إنجازات كتيبة "نتساح يهودا" في غزة خلال العامين الماضيين
نشر الجيش الإسرائيلي تقريرًا عن عمليات كتيبة "نتساح يهودا" خلال الحرب في العامين الأخيرين، مشيرًا إلى أن قوات الكتيبة نفذت عمليات عسكرية في قطاع غزة أسفرت عن تدمير نحو 3.5 كيلومترات من الأنفاق، وتدمير أكثر من 350 منشأة تابعة للتنظيمات المسلحة، إضافة إلى تصفية 75 مسلحًا.
ذكرت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصادرها أن القتيل في الهجوم الذي وقع في قرية الناقورة جنوب لبنان هو عبد السيد وهو شخصية بارزة في تنظيم حزب الله والمسؤول عن المنطقة
نتنياهو: إسرائيل ترد وفق قراراتها السيادية ولن تطلب الإذن من أحد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم:"أريد أن أوضح أمرًا واحدًا بشكل لا لبس فيه — السياسة الأمنية لإسرائيل هي بأيدينا وحدنا. نحن لا نقبل أي اعتداء ضدنا، ونرد وفق تقديرنا الخاص، كما رأينا في لبنان ومؤخرًا أيضًا في غزة."
وأضاف نتنياهو:"نحن لا نطلب الإذن من أحد لاتخاذ خطواتنا. وقد أوضحنا أيضًا فيما يتعلق بالقوات الدولية أن إسرائيل هي التي تحدد أي قوات غير مقبولة عليها. هكذا نعمل، وهكذا سنستمر بالعمل."
الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد ميداني في "قوة رضوان" التابعة لحزب الله بغارة جوية جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارة جوية على منطقة الكلية في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل محمد أكرم عربية، وهو قائد في الوحدة الخاصة التابعة لـ"قوة رضوان" في حزب الله.
وأوضح بيان الجيش أن المستهدف كان في الآونة الأخيرة يعمل على إعادة تأهيل قدرات قتالية ومساعدة في ترميم البنية التحتية العسكرية للتنظيم، في خرق واضح لما تم التوصل إليه من تفاهمات ميدانية.
القيادي في حماس الحية: "سننقل كافة الصلاحيات الإدارية في قطاع غزة للجنة الإدارية بما في ذلك الأمور الأمنية"
وزير الخارجية روبيو: "بعض الدول المهتمة بالانضمام إلى القوة الدولية في غزة ستحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة"
ترامب: "أنا متأكد من أن الاتفاق في غزة سيصمد - وإذا لم يحدث ذلك، فسيكون ذلك بسبب حماس، ولن يكون من الصعب التعامل معهم"