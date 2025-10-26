نتنياهو: إسرائيل ترد وفق قراراتها السيادية ولن تطلب الإذن من أحد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم:"أريد أن أوضح أمرًا واحدًا بشكل لا لبس فيه — السياسة الأمنية لإسرائيل هي بأيدينا وحدنا. نحن لا نقبل أي اعتداء ضدنا، ونرد وفق تقديرنا الخاص، كما رأينا في لبنان ومؤخرًا أيضًا في غزة."

وأضاف نتنياهو:"نحن لا نطلب الإذن من أحد لاتخاذ خطواتنا. وقد أوضحنا أيضًا فيما يتعلق بالقوات الدولية أن إسرائيل هي التي تحدد أي قوات غير مقبولة عليها. هكذا نعمل، وهكذا سنستمر بالعمل."