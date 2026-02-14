التغطية متواصلة| ستُعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الوشيك في جنيف
ماركو روبيو:"ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال لقاء الرئيس الأميركي مع المرشد الإيراني علي خامنئي"
أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم السبت، أن "ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال لقاء الرئيس الأميركي مع المرشد الإيراني علي خامنئي".وأضاف "الدول القومية بحاجة إلى التفاعل مع بعضها البعض، أنا أعمل تحت قيادة رئيس مستعد للقاء أي شخص.. أنا واثق تماماً من أنه إذا قال خامنئي غداً إنه يريد لقاء الرئيس ترمب، فإن الرئيس سيلتقيه، ليس لأنه يتفق معه، بل لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة لحل المشكلات في العالم".
تأتي تصريحات روبيو وسط تصعيد الولايات المتحدة للحشد العسكري في الشرق الأوسط بعد إرسال البنتاجون حاملة طائرات ثانية ومجموعتها الضاربة إلى المنطقة، كما لوح ترمب الجمعة مجدداً بتغيير النظام في إيران، وسط حديث عن احتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
وزير الخارجية السوري: لا نريد عودة السوريين المغتربين بشكل عشوائي وعاطفي بل نريد عودة مستدامة
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تبالغ في قلقها وتصورها للمخاطر الموجودة
تركيا ترفض قراراً للبرلمان الأوروبي ينتقد تدخلها في سوريا
فضت تركيا بشكل قاطع ما عدَّته «ادعاءات لا أساس لها» تتعلق بسوريا، في بعض قرارات اعتمدها البرلمان الأوروبي مؤخراً.وجاء في قرار أصدره البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، بعنوان «الوضع في شمال شرقي سوريا والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وقف إطلاق نار دائم»، بأغلبية 363 صوتاً مقابل 71، وامتناع 81 عضواً عن التصويت، أن «جهات فاعلة، مثل إسرائيل وتركيا، تستخدم سوريا مسرحاً لتنافساتها غير المباشرة».
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: تدخلات إسرائيل تزعزع الاستقرار في سوريا
وزير الخارجية السعودية يبحث أوضاع غزة مع الممثل السامي لمجلس السلام
ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن الأمير فيصل بن فرحان بحث مع الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 2026 في ألمانيا"، وأضافت" الأمير فيصل بن فرحان التقى كذلك بالمبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية يهودا كابلون".
الشيباني: عملنا على الحفاظ على مؤسسات الدولة
الجيش الأميركي يعلن قصف عشرات الأهداف في سوريا
أعلن الجيش الأميركي، اليوم السبت، أنه شن 10 غارات على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا، بوقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري.
ميلوني: إيطاليا تنضم إلى «مجلس السلام» بصفتها مراقباً
أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم السبت، خلال زيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن بلادها تعتزم المشاركة في «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصفتها مراقباً.وأضافت ميلوني، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع ترمب، أن واشنطن دعت الآن إيطاليا إلى الانضمام بصفتها مراقباً، وهو ما وصفته بأنه «حل جيد».
زيلينسكي: يجب التصدي للنظام الإيراني فوراً وسننتج مسيرات لجعل طائرات شاهد "بلا جدوى"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، السبت، إنه يجب التصدي للنظام الإيراني فوراً، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستنتج ما يكفي من المسيرات الاعتراضية لجعل طائرات شاهد "بلا جدوي".وتطرّق زيلينسكي خلال حديثه في مؤتمر ميونخ للأمن، إلى الوضع في إيران، مشيراً إلى المظاهرات التي شهدتها ميونخ والداعية إلى تغيير النظام هناك.
سانا: وزير الخارجية السوري التقى رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
سانا: رئيس إقليم كردستان أكد للشيباني أن استقرار سوريا ركيزة أساسية
أ ف ب: 200 ألف متظاهر ضد إيران في ميونيخ
مصادر: بدء اجتماع خاص بين وزير الخارجية السوري وقائد "قسد" في أحد فنادق ميونيخ
قال مسؤولان أميركيان إن وزارة الحرب الأميركية تستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران، إذا أمر ترمب بذلك، ما قد يصبح "صراعاً أكثر خطورة عما شهدناه من قبل بين البلدين"، فيما لوح الرئيس الأميركي مجدداً باحتمال "تغيير النظام" في طهران، معتبراً أنه "أفضل شيء يمكن أن يحدث".
وأضح أحد المسؤولين أن الجيش الأميركي يمكن أن يضرب في حملة مستمرة المنشآت الحكومية والأمنية الإيرانية، وليس فقط البنى التحتية النووية، لافتاً إلى أن التخطيط الجاري هذه المرة "أكثر تعقيداً".