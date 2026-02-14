التغطية متواصلة| ستُعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الوشيك في جنيف

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم السبت، أن "ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال لقاء الرئيس الأميركي مع المرشد الإيراني علي خامنئي".وأضاف "الدول القومية بحاجة إلى التفاعل مع بعضها البعض، أنا أعمل تحت قيادة رئيس مستعد للقاء أي شخص.. أنا واثق تماماً من أنه إذا قال خامنئي غداً إنه يريد لقاء الرئيس ترمب، فإن الرئيس سيلتقيه، ليس لأنه يتفق معه، بل لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة لحل المشكلات في العالم".

تأتي تصريحات روبيو وسط تصعيد الولايات المتحدة للحشد العسكري في الشرق الأوسط بعد إرسال البنتاجون حاملة طائرات ثانية ومجموعتها الضاربة إلى المنطقة، كما لوح ترمب الجمعة مجدداً بتغيير النظام في إيران، وسط حديث عن احتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران.

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا