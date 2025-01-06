ماذا بعد؟ المستوطنون يطالبون بتحويل الضفة الغربية إلى ساحة الحرب المركزية

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الإثنين) جلسة تقييما للوضع بشأن قضية الضفة الغربية.

وشارك في الجلسة، وزير الأمن وقائد هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس جهاز المخابرات "الشاباك"، ومسؤولون أمنيون آخرون. وجاء في بيان نشره ديوان نتنياهو، أنه وافق خلال الجلسة، على إجراءات القبض على منفذي عملية إطلاق النار في فندق وتقديمهم للعدالة، كما وافق على سلسلة من الإجراءات الإضافية: دفاعية وهجومية على حد سواء، في الضفة الغربية.

واستهجن رئيس المجلس الاستيطاني "ماتي بنيامين" يسرائيل غانتس، "كيف أن إسرائيل لا تدرك حتى الآن، أن ما يجري في الضفة الغربية ليس 'إرهابا'، بل حرب بكل ما تحويه الكلمة من معنى، وهي حرب تقف وراءها إيران". ووفقا له، ينبغي تقديم علاج وقائي، وإعلان الضفة الغربية ساحة مركزية وليست ثانوية للحرب، والتعامل معها تماما كما يتم التعامل مع غزة ولبنان. وأضاف:" أخشى إن لم تجعلها إسرائيل الساحة المركزية، ان يجعلها المسلحون وإيران كذلك، وهذا سيأتي بالويلات على العمق الإسرائيلي، وليس على مستوطنات الضفة الغربية". وتابع:" ما زلنا مشغولين بمطاردة مسلح وحيد، بدلاً من الذهاب إلى جنين وطولكرم وتحويلهما إلى جباليا ورفح".

وأجرى قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع في مكان العملية، ووعد بأن تُلقي قوات الأمن الإسرائيلية القبض على منفذيها. وقال:" نحن في حرب قوية ضد المسلحين في الضفة الغربية. سنزيد وسنواصل هذه المعركة. العد التنازلي لساعة القبض على منفذي العملية بدأ. وسنعرف من نفذ هذه العملية. وسوف نصل إليهم. بالنسبة لطريق 55 الذي يمر عبر الفندق، ويسير عليه سيارات إسرائيلية وفلسطينية، سيتم العمل في أسرع وقت ممكن، على شق شارع بديل، يلتف على القرية، لجعل السير من منطقتها، أكثر أماناً".