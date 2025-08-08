المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب والمواجهة الشديدة بين بن غفير وزامير: الكابينت قرر لصالح احتلال غزة

قد يعجبك أيضًا -

بعد مناقشة مطولة: صادق الكابنيت السياسي-الأمني خلال الليل (بين الخميس والجمعة) على احتلال كامل لمدينة غزة، مع توفير مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال. خلال الجلسة، وافق الوزراء على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي الوقت نفسه عرض رئيس الأركان الجنرال ايال زامير بديلاً آخر - لم يُقبل.

في بيان ديوان نتنياهو الذي نُشر مع انتهاء الجلسة – التي استمرت لأكثر من ست ساعات – جاء أيضًا: "سيستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال."

وجاء في البيان أيضاً أن هناك خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس، إعادة جميع المختطفين - الأحياء والجثث على حد سواء، نزع السلاح من قطاع غزة، سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، ووجود إدارة مدنية بديلة لا تكون حماس ولا السلطة الفلسطينية".

خلال النقاش، حدثت مواجهة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبين رئيس الأركان.

رئيس الأركان زمير: "لا يوجد حل إنساني لمليون شخص سننقلهم من هناك، كل شيء سيكون معقداً. أقترح أن تزيلوا إعادة المختطفين من أهداف القتال".

بن غفير: "توقف عن التحدث للإعلام. نحن نريد حسمًا. جميعنا قلقون على المختطفين ولكن أيضًا على الجنود والمقاتلين الذين يطالبون بالنصر. طوال الوقت هناك إحاطات من جهات في الجيش. أنتم تتبعون للقيادة السياسية. تعلموا من الشرطة كيف يطيعون قرارات القيادة السياسية."

سموتريتش: "يجب أن نتحدث عن النصر. إذا ذهبنا إلى صفقة مؤقتة فهذا هزيمة. لا يجوز التوقف في منتصف الطريق. يجب أن ندفع حماس ثمناً، حماس يجب أن تدفع ثمن ما فعلته."

ريغيف: "يجب أن نحسم".

ألكين: "الجيش يقترح خطة لإنهاء القتال. هذا هو فعلياً حفظ الأمن، كما يفعلون في يهودا والسامرة. هذه ليست حرباً".

كما ذُكر، الوزيرين سموتريتش وبن غفير صوّتا ضد البنود التي تناولت توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. بن غفير عارض أيضاً البنود التي تناولت اليوم التالي، لأنه لم يتم ذكر فيها تشجيع الهجرة والضم.

كما علم، فإن الاقتراح الذي تم قبوله هذا المساء يتركز في مدينة غزة - حيث تقرر أن يتم إجلاء المدنيين من المدينة خلال حوالي شهرين ويُستكمل حتى 7 أكتوبر، إذ أن اختيار هذا التاريخ هو رمزي. كذلك، سيتم احتلال القطاع تدريجيًا.

زعيم المعارضة يائير لابيد: "قرار الكابينيت الليلة هو كارثة ستؤدي إلى كوارث عديدة إضافية. بخلاف تام لرأي الجيش وقيادات الأمن، ودون اعتبار للتآكل والاستنزاف في صفوف القوات المقاتلة، بن غفير وسموتريتش جروا نتنياهو إلى خطوة ستستغرق شهوراً طويلة، ستؤدي إلى موت المختطفين، مقتل العديد من الجنود، ستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات وستؤدي إلى انهيار سياسي."

هذا بالضبط ما أرادته حماس: أن تنجر إسرائيل إلى الأرض بدون هدف، بدون أن تحدد صورة اليوم التالي، في احتلال عديم الفائدة لا أحد يفهم إلى أين يقود.