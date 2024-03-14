في لقاء مع عائلات المختطفين| نتنياهو:"ضغوط قطر على حماس بدأت تؤتي ثمارها"

في اجتماع عقد اليوم الخميس في كيريا بتل أبيب، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بممثلي عائلات المختطفين والمفقودين، حيث ناقشوا التطورات الأخيرة في المفاوضات مع حماس. نتنياهو أكد على التزامه بإعادة جميع المختطفين والمفقودين، مشيرًا إلى استعداده للمضي قدمًا حتى في حال كانت المفاوضات تتطلب عدة مراحل.

خلال اللقاء، أشار نتنياهو إلى أن حماس لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة وأن هناك ترددًا من جانبهم في التقدم بالمفاوضات. وأضاف أن الهدف من وراء مواقفهم قد يكون إشعال فتيل التوتر في المنطقة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

وقد أبرز نتنياهو "تأثير الضغوط الدولية، وخاصة القطرية، على حماس". وفقًا لنتنياهو، بدأت قطر تمارس ضغوطًا ملموسة على حماس، بما في ذلك تهديدات بطردهم وحرمانهم من الدعم المالي. وأكد أن هذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها وتعتبر تطورًا إيجابيًا في مسار المفاوضات.

وفي ختام اللقاء، شدد نتنياهو على رغبته الصادقة في التوصل إلى صفقة تضمن عودة المختطفين، مردفًا أن أي ادعاءات بعكس ذلك هي محض افتراء. وأعرب عن تفاؤله بشأن تغير موقف قطر وتأثيره الإيجابي على العملية الجارية.