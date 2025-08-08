تقرير: هذا ما تنوي إسرائيل القيام به إذا اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

أفاد دبلوماسيون لموقع صحيفة التايمز اليوم (الخميس) أن إسرائيل تدرس إلغاء التعاون الأمني مع بريطانيا إذا اعترفت بدولة فلسطينية في سبتمبر\أيلول. كما أفادت التقارير أن إسرائيل تدرس خيارات إضافية ردًا على الخطوة البريطانية المحتملة.

وعقب ذلك، حذر مسؤولون بريطانيون كبار من عواقب قطع التعاون الأمني بين البلدين. وقالوا إن "بريطانيا ستخسر الكثير" إذا قررت إسرائيل الرد على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية. وردت الحكومة البريطانية قائلةً إنها "لا تعلق على تكهنات مجهولة المصدر بشأن المسائل الاستخباراتية".

ويشار إلى رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر أعلن الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر\أيلول، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة تؤدي إلى إنهاء الوضع في غزة، فلن تُنفذ هذه الخطوة. وأضاف ستارمر أنه لا مجال للمقارنة بين إسرائيل وحماس، وأن مطالب بريطانيا تجاه حماس لا تزال كما هي. هذا وتعهد ستارمر بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر في مدى تقدم الأطراف المختلفة قبل اتخاذ قرار نهائي.