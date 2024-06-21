الضفة الغربية :الجيش الإسرائيلي يغتال مسلحين فلسطينيين في إطار عملية خاصة وسط قلقيلية

أفادت تقارير فلسطينية أن قوات الأمن الإسرائيلية اغتالت مسلحين فلسطينيين مطلوبين للسلطات الإسرائيلية خلال تواجدهم بمركبتهم وسط المدينة الواقعة في الضفة الغربية، ووقع الحدث بالقرب من السوق المركزي في المدينة، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي لاحقا في بيان حيث أكد أن العملية الخاصة كانت بهدف اعتقالهما وأن أحدهما كان ينوي تنفيذ عملية في المنطقة.

في حين ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في إطار عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي ، الشاباك والشرطة "تم القضاء على مطلوبين اثنين في المدينة".

وذكر البيان المشترك عن العملية في قلقيلية، أن المسلحين الذين تم اغتيالهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي، وأن أحدهما "خطط لتنفيذ عملية في المنطقة". وأفيد أن القوات حاولت توقيف المسلحين إلا أنها أطلقا النار تجاه القوات الإسرائيلية، وردت عليهم القوات بإطلاق نار، ما أسفر عن مقتلهما وتم ضبط مسدسات كانت بحوزتهما.

وذكرت تقارير فلسطينية أن المسلحين الذين اغتيلوا في العملية هما إيهاب أبو حامد (29 عاما) ومحمود حسن زيد (28 عاما).

في حين ذكرت تقارير فلسطينية فإن قوات خاصة إسرائيلية دخلت الى المدينة من مدخلها الشرقي، وبعد أطلقت النار تجاه مركبة خلال مرورها من الشارع الرئيسي وسط المدينة، وفي أعقاب ذلك فرضت طوقا أمنيا شاملا على منطقة السوق وسط المدينة، وبعدها انسحبت من المنطقة واحتجزت جثمانين لمسلحين.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم عبد الكريم أبو حامد والد المطلوب إيهاب أبو حامد والذي اغتيل بالعملية، بعد مداهمة منزله في قلقيلية للضغط على ابنه لتسليم نفسه، والذي كان مطلوبا منذ فترة طويلة، وهو قيادي في كتائب شهداء الأقصى التي تنتمي الى حركة الجهاد الإسلامي.