تقرير: "حماس" تُهدّد بتعليق مُشاركتها بمُفاوضات تهدئة غزة وتُوجّه رسالة للوسيطين مصر وقطر

المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين حركة “حماس” والجانب الإسرائيلي، وصلت لطريق مسدود، وكافة المبادرات التي تم تقديمها من عدة أطراف لم تجد طريق التوافق بين الطرفين حتى هذه اللحظة، حيث كشفت مصادر مطلعة لرأي اليوم، أن حركة “حماس” بدأت تأخذ مُنحنيات جديدة في مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي.

وبعد مرور أكثر من 193 يومًا على الحرب في قطاع، ذكرت المصادر، أن إسرائيل تتذرع بمفاوضات التهدئة التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وحتى أمريكية، وهذه المفاوضات بالنسبة لها “طوق نجاة” ومحاولة لكسب الوقت لتنفيذ المزيد من المجازر بغزة، حسب موقع رأي اليوم.

وأكدت المصادر أن "حماس" هددت فعليًا بسحب وفدها وتعليق مشاركتها بتلك المفاوضات حتى الحصول على “خطوة متقدمة” من الجانب الإسرائيلي للتعامل مع الشروط التي تضعها على طاولة المفاوضات.

وتابعت المصادر ذاتها، أن بقاء الحديث عن مفاوضات معقدة وفاشلة ودون نتائج يصب في مصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مضيفة أن “حماس” لن تبق باب المفاوضات مفتوحًا أمام إسرائيل في ظل الهجمات التي تُرتكب في قطاع غزة، وأنها وضعت الوسطاء أمام خيارات الضغط وبكل قوة على الجانب الإسرائيلي، من خلال مدة زمنية معينة للبدء بمفاوضات جادة وملموسة على الأرض أو إغلاق هذا الملف بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن “حماس” متمسكة بكافة الشروط التي وضعتها على طاولة المفاوضات مقابل تحريك صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، والمتمثلة بوقف التصعيد العسكري وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعودة كافة النازحين من جنوب قطاع غزة لمنازلهم في الشمال دون أي قيود أو شروط، وادخال المساعدات لسكان القطاع، والاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل، إضافة للأسماء والأرقام التي تضعها ضمن صفقة تبادل الأسرى.