الكشف عن سبب نشر الخبر عن وفاة المختطف الإسرائيلي لدى حماس ليؤور رودائيف

كشف البروفيسور عوفر مارين، مدير مستشفى شعاري تسيدك وعضو اللجنة المختصة بفحص حالة المخطوفين، صباح اليوم (الأربعاء) في مقابلة في هيئة البث الرسمية "كان"، أن الإعلان عن مقتل المختطف ليؤور رودائيف جاء نتيجة للفيديو الجديد الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال حول الشكوك في بقاء بقية المختطفين على قيد الحياة، أجاب: "سأقول ذلك بحذر، لأن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان: الأهالي يعرفون متى يكون هناك عدم يقين بشأن احتجاز بعض المختطفين. وكانت حماس منشغلة بالتوثيق بكاميرات GoPro وهناك كاميرات مراقبة داخل غزة ، وكلما تقدم الجيش أكثر وصلنا إلى مواد جديدة".

ويشار الى أن كيبوتس نير يتسحاق أعلن أمس بأن ليئور رودئيف قتل في السابع من أكتوبر وجثته خطفت إلى قطاع غزة من قبل مسلحي حماس.