تقرير: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيكون "محدودًا"

قال أربعة مسؤولين أمريكيين لشبكة NBC News إن رد إسرائيل على هجوم إيراني غير مسبوق بأكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ خلال عطلة نهاية الأسبوع سيكون "محدود النطاق" ومن المرجح أن يستهدف وكلاء إيران في المنطقة، وليس بشكل مباشر.

ووفقا لتقرير آخر، من هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، نقلت إسرائيل رسالة إلى الدول العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مفادها أن ردها على الهجوم الإيراني لن يعرض الدول أو الحكومات المذكورة للخطر.

وفيما كانت إسرائيل تستعد للهجوم الإيراني، تمت مشاركة مسؤولين أمريكيين بخيارات الرد المحتملة في حالة وجود سيناريوهات مختلفة، وهو ما اعتمد عليه التقييم الأمريكي الذي نقلته شبكة إن بي سي يوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، أكد المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، أن التقييم استند إلى إحاطات الأسبوع الماضي وليس إلى قرار نهائي منذ وقوع الهجوم في نهاية الأسبوع، مضيفين أن الخيارات كان من الممكن أن تتغير.

ومع ذلك، واستنادًا إلى الهجوم الإيراني الضخم الذي تم إحباطه في الغالب من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي وتحالف من الحلفاء الإقليميين بقيادة الولايات المتحدة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل سترد بأحد الخيارات الأقل عدوانية التي تم طرحها الأسبوع الماضي، والتي ستكون ضربات خارج إيران.

IDF

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى شبكة NBC، فإن الخيارات المحتملة هي توجيه ضربات داخل سوريا ضد شحنات أسلحة أو منشآت تخزين تحتوي على أجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة أخرى من إيران إلى منظمة حزب الله اللبنانية، ولم يكن من المتوقع أن تستهدف مسؤولين إيرانيين كبار.