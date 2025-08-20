لماذا النخالة يمتلك معلومات عن مصير المختطفين لدى الجهاد على عكس قيادة حماس في الخارج؟

قد يعجبك أيضًا -

"رغم موافقة حماس على الاتفاق التبادل ووقف إطلاق النار، الا انه توجد صعوبة بالحصول على معلومات عن مصير المختطفين الإسرائيليين لدى التنظيم"، أوضح الصحافي من غزة ضياء حماس أن "المبنى التنظيمي لحركة الجهاد الإسلامي يختلف عن حماس ، ولذلك النخالة على إطلاع مباشر بالمعلومات عن المختطفين لدى الجهاد ، بينما قيادة حماس السياسية لا تمتلك جميع المعلومات عنهم". يمكنكم متابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي وقال :"زياد النخالة يتحكم بكل شيء في الجهاد الإسلامي باعتباره الأمين العام ، لكن حماس تعمل كمؤسسة حيث يوجد هناك جانب عسكري وجانب سياسي واجتماعي وديني وغيره، وهي تحرص بالحفاظ على هيكليتها وعلى ديموتها بشكل سري ، فعلى سبيل المثال القيادة السياسية في الخارج لا تعرف كل شيء عن المختطفين ومن يعرف عنهم هم العناصر في القطاع والمسؤولين عنهم".

مرفق الحلقة كاملة: