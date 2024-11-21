إسرائيل تفرض عقوبات اقتصادية على حزب الله

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم عن عقوبات اقتصادية بحق عشرات من الكيانات والجهات المرتبطة مع حزب الله، وذلك بهدف خنق مصادر تمويل التنظيم.

ووفقا للبيان الصادر فإنه في إطار معركة اقتصادية منسقة قادها جهاز الأمن الإسرائيلي فرضت عقوبات على 24 زبائن مركزيين لجمعية "القرض الحسن" التي تعتبرها إسرائيل الذراع المالية لحزب الله. هذه العقوبات موجهة الى زبائن أودعوا مبالغ كبيرة في الجمعية، التي تعتبر بالنسبة لإسرائيل الممول الرئيسي لنشاطات حزب الله، بما يشمل شراء وسائل قتالية، تقديم قروض ودفع رواتب لنشطاء التنظيم.

وذكر البيان "أن هذه الخطوة منسقة مع هيئة "الحرب الاقتصادية بالإرهاب" (مطال) بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية وجهات أخرى، وتشكل هذه الخطوة جزء من استراتيجية واسعة لاستهداف أجهزة تمويل المنظمات العدائية" وشدد المحامي بول لاندس رئيس الهيئة بأن "العقوبات ستساعد بالعثور واحباط الأنشطة الدولية لهذه الجهات".