مندوبة الأمم المتحدة تقر: "عقوبات ترامب أضرت بي كثيراً"

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تناولت فرانشيسكا ألبينزا، الناشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية، العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب انتقاداتها لإسرائيل. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قالت إن هذه الخطوة "ستؤثر بشكل كبير على حياتها".

أوضحت في مقابلةٍ لها بروما: "أعيش في الولايات المتحدة، وابنتي أمريكية، ولديّ بعض الأصول هناك، لذا فإن العقوبات تُؤثّر عليّ". وتساءلت: "ماذا عساي أن أفعل؟ لقد فعلتُ كل هذه الأعمال بحسن نية، والتزامي بالعدالة أهم من مصالحي الشخصية".

ذكرت وكالة الأنباء أنه بالرغم من العقوبات، ألبانزا نشرت تقريرًا جديدًا يركّز على ما تسميه "اقتصاد الإبادة الجماعية الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية. وأوضحت في الوثيقة: "هناك نظام بيئي كامل مكّن الاحتلال الإسرائيلي من الازدهار - ثم تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية". وفي ختام التقرير دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وتقديم "المهندسين والمنفذين والمستفيدين من هذه الإبادة الجماعية" إلى العدالة.

بعد عدة أيام من إعلان العقوبات، ادعت أن أصحاب السلطة يحاولون إسكاتها لأنها تدافع عن أولئك الذين لا يملكون أي قوة خاصة بهم، "سوى الوقوف والأمل ألا يموتوا، وألا يروا أطفالهم يُذبحون". وأضافت في مقابلة مع وكالة الأنباء AP أن موقف إدارة ترامب "ليس طبيعياً". وشددت مرة أخرى بقوة: "لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين".

ردًا على العقوبات المفروضة عليها، قالت المحامية الإيطالية: "هذه ليست علامة قوة، بل علامة ذنب. علينا أن نغير مسار الأمور، ولكي يحدث ذلك، علينا أن نتحد". وأضافت: "لا يمكنهم إسكاتنا جميعًا. لا يمكنهم قتلنا جميعًا. لا يمكنهم طردنا جميعًا".