رئيس الأركان الإسرائيلي يعفي قائد وحدة 8200 من الخدمة الاحتياطية عبر الهاتف

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زمير، إعفاء قائد وحدة 8200 أثناء أحداث 7 أكتوبر، يوسي شريئيل، من الخدمة الاحتياطية. ولم يحضر شريئيل الاجتماع المقرر مع رئيس الأركان، وتم إخباره بالقرار عبر مكالمة هاتفية.

ورد شريئيل على القرار قائلاً: "تحملت المسؤولية الشخصية وطلبت الصفح. لم أكن أنوي البقاء في الاحتياط، لأنني كنت أعلم ما هي العواقب".