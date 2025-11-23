حزب الله ينعي "هيثم علي الطبطبائي" الذي قتل بالغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية
وفقًا لمصادر، من المتوقع أن تلتقي البعثة بممثلي الوسطاء من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق • أفادت التقارير عن هجوم إسرائيلي جنوب شرق مدينة خان يونس • تحديثات
شنّ الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) هجوماً هو الأول من نوعه منذ خمسة أشهر على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، مستهدفاً نائب الأمين العام لحزب الله والشخصية الثانية في هرم القيادة العسكرية للتنظيم.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سعودية صباح اليوم بأن وفداً من حركة حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة "لبحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق" الجاري التفاوض حوله.من جهة أخرى، أفادت مصادر في قطاع غزة بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ الليلة الماضية غارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.
رئيس الأركان الإسرائيلي يعفي قائد وحدة 8200 من الخدمة الاحتياطية عبر الهاتف
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زمير، إعفاء قائد وحدة 8200 أثناء أحداث 7 أكتوبر، يوسي شريئيل، من الخدمة الاحتياطية. ولم يحضر شريئيل الاجتماع المقرر مع رئيس الأركان، وتم إخباره بالقرار عبر مكالمة هاتفية.
ورد شريئيل على القرار قائلاً: "تحملت المسؤولية الشخصية وطلبت الصفح. لم أكن أنوي البقاء في الاحتياط، لأنني كنت أعلم ما هي العواقب".
الجيش الإسرائيلي يؤكد: اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي "أبو علي" طبطائي
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركان حزب الله هيثم علي طبطائي قد قُتل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت
وأوضح الجيش أن طبطائي، طوال مسيرته في الحزب، قام بتطوير وتعزيز قدرات التنظيم ، وكان عنصرًا رئيسيًا في بناء وحدة "رضوان" الخاصة وقيادة الصفوف العليا لحزب الله. وأضاف البيان أن "نظرًا لعلاقاته وقدراته، كان يمثل مركزًا للمعرفة والقوة داخل الحزب".
تقرير: غارات إضافية في سهل البقاع اللبناني
أفادت مصادر إعلامية بوقوع هجمات جوية إضافية في منطقة سهل البقاع بلبنان، في سياق التصعيد العسكري الأخير الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت.
تزايد القناعة في إسرائيل بأن عملية الاغتيال في الضاحية قد نجحت
مسؤول أميركي لـ i24NEWS: "خلافاً للرواية الإسرائيلية – الإدارة الأميركية أُبلغت بالهجوم بعد تنفيذه فقط"
سكاي نيوز: مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 21 آخرين من جراء الهجوم على الضاحية الجنوبية اليوم
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي في أول تعليق على الهجوم في الضاحية: "استهدفنا رئيس أركان حزب الله في قلب بيروت"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان رسمي أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ قبل وقت قصير هجوماً في قلب بيروت استهدف رئيس أركان حزب الله، الذي قال البيان إنه يقود عملية تعزيز قوة التنظيم وتسليحه.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو من أصدر الأمر بتنفيذ العملية، وذلك بناءً على توصية وزير الأمن ورئيس الأركان.
هدف اغتيال الضاحية: علي طبطباي - الرجل الثاني في حزب الله والقائم بأعمال رئيس اركان التنظيم
صُنف طبطبائي مطلوبًا من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، وعُرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه. قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "أُبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بالهجوم".
لبنان: قتيل في غارة طائرة إسرائيلية مسيرة على جنوب البلاد
أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص واحد على الأقل جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مركبة في قرية عيتا الشعب جنوب لبنان.
رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار: اغتال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) علاء الحديدي، رئيس قسم الإمدادات والمعدات في مقر الإنتاج التابع لحماس.
مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: الولايات المتحدة أُبلغت قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية
تقرير فلسطيني: الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفّذ "غارات عنيفة" على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحيّة إلى القاهرة، حيث سيبحث مع الوسطاء آخر التطورات في قطاع غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق.
تقارير من قطاع غزة: سلاح الجو الإسرائيلي شنّ الليلة غارة في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس.