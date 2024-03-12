رئيس الأركان للراصدات على حدود غزة: "نثق بكن كثيرا وسنقوم بالتحقيق والدراسة وسنمضي بقوة قدما"

قام رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي اليوم (الثلاثاء) بزيارة كتيبة التجميع "414" على حدود قطاع غزة وأجرى محادثة مع الراصدات والمقاتلين والمقاتلات إلى جانب قائد فرقة غزة المقدم آفي روزنفيلد.

IDF spokesperson Unit

وقال هليفي إنه يثمن العمل الذي يجري في مثل هذه الوحدة العسكرية والعديد من الوحدات العسكرية الأخرى، في جميع حدودنا في جميع أنحاء البلاد، ونراه مهما للغاية، وعنصرا حاسما في قدرتنا على توفير الحماية على الحدود، وبالرغم من التجربة القاسية التي مررنا بها في السابع من أكتوبر إلا أن العمل الذي تبذلونه هنا ساهم في فهم ما كان يحدث".

وتابع هليفي: "نولي الكثير من التقدير للعمل الذي تم إنجازه في السابع من أكتوبر، وبالذات على معيار الثبات الكبير في العودة إلى العمل، والعمل بجدية، وبشكل احترافي. نحن نثق بالفعل في العمل الذي تقومون به. لقد واجهنا مرحلة صعبة، وسوف نخضع ما حدث للدراسة وسنتقدم بقوة كبيرة جدًا للأمام.