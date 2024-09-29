من هو القيادي الإيراني الذي قتل في الغارة التي استهدفت حسن نصر الله؟

أفادت مواقع عربية عن مقتل عباس نيلفروشان، معاون قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق قدس في لبنان قتل في الغارة بالضاحية الجنوبية الجمعة الى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

هذا ونعت السفارة الإيرانية في لبنان نيلفروشان اليوم الأحد وذكرت: "ان شهادة القائد عباس نيلفروشان، احد الابطال المقدامين في حرس الثورة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية الى جانب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واخوته في المقاومة الاسلامية في لبنان في معركة صد العدوان الصهيوني البربري على لبنان واسناد غزة تأكيد على رابط الدم الذي يجمع شعوب أمتنا في مواجهة التهديدات والمؤامرات التي توغل في استهداف أمن ومناعة دول المنطقة".

وعلى صعيد متصل في أعقاب دعت ايران في رسالة وجهتها الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ للمجلس لاتخاذ "اجراءات فورية وحاسمة" لوقف الضربات الاسرائيلية ومنع جر المنطقة الى حرب شاملة، وفقا لما ورد في وكالة ايرنا الإيرانية.