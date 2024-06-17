صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الإثنين، لـi24NEWS يوم الاثنين إن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال معوقا بسبب التحديات اللوجستية".

وعلى الرغم من إنشاء ممر لتسهيل توصيل المساعدات، فإن أكثر من 1400 شاحنة محملة بالإمدادات الأساسية مثل البصل والأرز والموز والقهوة محتجزة حاليًا عند نقطة تفتيش كرم أبو سالم.

وواصل هغاري التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة. وقال: "نحن نقدم كل المعلومات الاستخبارية وجميع البيانات التي لدينا، بما في ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، والمعلومات الاستخبارية المتشددة، في كل مكان نحتاجه، إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، لنظهر لهم وجه حماس، وما تفعله حماس باستخدام تلك الأماكن".

IDF Spokesperson

وشدد هغاري على أن ممر المساعدات، المصمم لتسريع إيصال الإمدادات الإنسانية، هو جزء من جهود إسرائيل للتمييز بين قتالها ضد حماس واحتياجات السكان المدنيين في غزة.

وتابع: "نحن نقدم ونسهل الغذاء لشعب غزة"، [حماس] كانت تطلق النار على معبر كرم أبو سالم، المكان الذي يوفر ويسهل الغذاء لشعب غزة. وكانت تطلق النار بجوار معبر رفح لأنها كانت تعلم أن تلك الأماكن هي درع بشري، درع دولي لآلة الإرهاب التابعة لها، ولفلسفتها واستراتيجيتها بأكملها منذ بداية الحرب، وكشفها باستخدام المستشفيات، واستخدام مرافق الأونروا لشن الإرهاب بجانبهم، ومن تحتهم، هذا ما بنته حماس".

وأكد هغاري أن الجيش الإسرائيلي مصمم على تفكيك البنية التحتية لحماس مع ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأضاف: "سنقاتل حماس وسنتأكد من تفكيك حماس، على الرغم من التعقيد، وفي الوقت نفسه إيجاد حلول مع المجتمع الدولي، مع المنظمات الدولية، للتأكد من حصول سكان غزة على المساعدات".

IDF Spokesperson

وفي الوقت الحالي، تنتظر المساعدات الإنسانية التي اجتازت عمليات التفتيش الأمني في معبر كرم أبو سالم نقلها إلى الجانب الغزاوي من الحدود. ومع ذلك، تأخرت عملية التوزيع بشكل كبير بسبب القيود اللوجستية التي تواجهها المنظمات الدولية العاملة في غزة.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

وقال هغاري: "للأسف، التوزيع من قبل المنظمات الدولية حاليا هو العائق الأكبر، لأنها تفتقر إلى القدرات اللوجستية لتوزيع المساعدات بشكل فعال"، مضيفا "نحن نفتش المساعدات بوتيرة أسرع بكثير مما يمكنهم توزيعه".