التغطية متواصلة| نتنياهو: "ندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن بالتعاون مع الولايات المتحدة"
آنا كيلي: "من المؤسف أن شعب غزة يعاني بسبب عدم رغبة حماس الواضحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، والعمل بحسن نية من أجل التوصل إلى سلام دائم".
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قال مسؤولون إسرائيليون، إن "قرار استدعاء فريق التفاوض الإسرائيلي من الدوحة، حيث تُجري المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعني انهيار"المحادثات، وإنما يهدف إلى الضغط على حركة حماس؛ وذلك وسط مخاوف من توقف المحادثات، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة"، فيما رجحت مصادر مصرية، استئناف المحادثات، الأسبوع الوشيك.
وفي السياق قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "يريد ترمب حياة أفضل لسكان غزة، لأن لديه قلباً عطوفاً"، وتابعت "من المؤسف أن شعب غزة يعاني بسبب عدم رغبة حماس الواضحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، والعمل بحسن نية من أجل التوصل إلى سلام دائم".
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير يطالب نتياهو "بوقف كامل للمساعدات الإنسانية عن غزة واحتلال القطاع"
الجيش الإسرائيلي: "اغتيال مسؤول شؤون الأفراد في قطاع بنت جبيل محمد حسن قطسان التابع لحزب الله"
مصدر فلسطيني: ضغوط من الوسطاء لإجبار إسرائيل على توفير ممر آمن للمساعدات
القيادة المركزية الأمريكية تقضي على زعيم "داعش" في سوريا
نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية عملية في مدينة الباب بمحافظة حلب السورية، حيث قضت على ضياء الحرداني، القيادي البارز في تنظيم داعش، وابنيه البالغين، عبد الله وعبد الرحمن ضياء الحرداني، المنتمين للتنظيم. شكل هؤلاء الأفراد تهديدًا للولايات المتحدة والتحالف والحكومة السورية الجديدة. وصرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائلاً: "سنلاحق إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا. إنهم ليسوا بمأمن في أي مكان".
محكمة فرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ألغت محكمة النقض الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الصادرة بتهمة شن هجمات كيميائية مميتة عام ٢٠١٣ قبل سقوطه. وقضت المحكمة العليا بعدم وجود استثناء للحصانة الرئاسية، حتى في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. إلا أن رئيس المحكمة، كريستوف سولار، أوضح أنه بصفته رئيسًا سابقًا أُطيح به في ديسمبر/كانون الأول على يد جماعة إسلامية، "فربما صدرت أو يُحتمل صدور مذكرات توقيف جديدة"، مما يسمح باستمرار التحقيق.
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حماس تقول إن ويتكوف "خالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما"
ترامب: حماس لا تريد إبرام صفقة ويجب القضاء عليها
الخارجية الأميركية: "اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لا يُساعدنا في تغيير الشرق الأوسط"
وزير الخارجية الإيطالي: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في غزة
الوسيط الأميركي بشارة بحبح : "الدول العربية أبلغت ترمب رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة"
مصادر: فصائل فلسطينية مؤثرة عبرت عن رفضها لطريقة إدارة المفاوضات ورد حماس الأخير
تقرير: غالبية الفصائل الفلسطينية لم تشارك في رد حماس ولم يتم التشاور معها
ترامب: "حماس لا تريد صفقة، وأعتقد أنه ستتم ملاحقتها"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين بأن "حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق"، وذلك عقب انسحاب الوفدين الإسرائيلي والأمريكي من الدوحة. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي رفضت فيه حماس خطة تضمنت تنازلات كبيرة من إسرائيل، "حماس تنصلت عن نقاط متفق عليها سابقًا يُعقّد هذا المأزق مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة".
الجيش الإسرائيلي:"اعتقل جنود الاحتياط أكثر من 200 مسلح في الضفة الغربية خلال ثلاثة أشهر الأخيرة"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، "على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، نفذت سبع كتائب من جنود الاحتياط من ألوية منشيه، وأفرايم، والضفة الغربية عمليات لحماية السكان، قبل أن يحل لواء المظليين محلهم".
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، "اعتقلت هذه الوحدات أكثر من 200 مسلح، وصادرت مئات الأسلحة، وحالت دون تهديدات ضد السكان والمواطنين الإسرائيليين. كما أحبطت القوات عشرات الهجمات العدائية، لا سيما في نابلس وشمال الضفة"، وتابع"قامت قوات الجيش بتفكيك البنية التحتية في الخليل". ويشيد الجيش الإسرائيلي بالتزام جنود الاحتياط، وسيواصل عملياته الدفاعية والهجومية لضمان أمن السكان وإسرائيل.
مصادر طبية في غزة: "مقتل 89 فلسطينيا وإصابة 467 بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية"
نتنياهو يتهم حماس بعرقلة صفقة إطلاق سراح الرهائن
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان محقًا في تأكيده أن حماس هي العقبة أمام صفقة إطلاق سراح الرهائن"، وتابع"تعمل إسرائيل حاليًا مع حلفائها الأمريكيين على استكشاف خيارات بديلة لإعادة الرهائن، وإنهاء إرهاب حماس، وضمان سلام دائم لإسرائيل والمنطقة".
نتنياهو: ندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس وضمان السلام الدائم لإسرائيل ومنطقتنا
المبعوث الأميركي لسوريا: سنواصل العمل على الرخاء بسوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء
نتنياهو: ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة رهائننا بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين