قد يعجبك أيضًا -

قال مسؤولون إسرائيليون، إن "قرار استدعاء فريق التفاوض الإسرائيلي من الدوحة، حيث تُجري المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعني انهيار"المحادثات، وإنما يهدف إلى الضغط على حركة حماس؛ وذلك وسط مخاوف من توقف المحادثات، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة"، فيما رجحت مصادر مصرية، استئناف المحادثات، الأسبوع الوشيك.

وفي السياق قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "يريد ترمب حياة أفضل لسكان غزة، لأن لديه قلباً عطوفاً"، وتابعت "من المؤسف أن شعب غزة يعاني بسبب عدم رغبة حماس الواضحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، والعمل بحسن نية من أجل التوصل إلى سلام دائم".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا