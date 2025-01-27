" أحدهم قيادي كبير": المتعاونون مع حزب الله في الجيش اللبناني

سرّب العشرات من الضباط والقادة في الجيش اللبناني معلومات إلى حزب الله خلال وقف إطلاق النار. هذا ما أوردت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم (الاثنين)، بحسب تقرير استخباراتي دولي وصل اليها، حيث قدم العناصر والضباط تحذيرات للتنظيم من مداهمات ودوريات للجيش الإسرائيلي، مما يساعد عناصر حزب الله على تهريب الأسلحة والمعدات. الذخيرة وتجنب ضبطهم.

ويظهر التقرير المقتبس في الخبر أن أحد كبار الضباط الذين سربوا هو سهيل بهيج حرب، رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، حيث قام حرب بتسريب معلومات حساسة من غرفة مراقبة أمنية تديرها الولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة في لبنان . وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة "تايمز" البريطانية إنه على الرغم من أن الجيش اللبناني "يقوم بدوره" ويصادر الأسلحة من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، إلا أن التسريبات من حرب وضباط آخرين سمحت لقوات حزب الله بالبقاء على مقربة من الحدود مع إسرائيل.

AP

ويُزعم أيضًا أن حرب، وهو مسلم شيعي، كان حاضرًا في اجتماعات سرية من قبل وفيق صفا، رئيس وحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله. ويثير الكشف عن التسريبات مخاوف جدية بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة بشكل فعال على المنطقة الجبلية في جنوب لبنان.

في هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة الليلة أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيتم تمديده حتى 18 شباط/فبراير. وحتى ذلك الحين، سيبقى الجيش الإسرائيلي منتشراً في عدة مناطق في جنوب لبنان، بعد فترة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "لم يتم تطبيق الاتفاق بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية".