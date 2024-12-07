تقرير: حماس تبدأ باتخاذ خطوات للتحقق من عدد المختطفين الإسرائيليين في غزة

أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم (السبت) عن مصادر فلسطينية أن حركة حماس بدأت باتخاذ خطوات للتحقق من عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء لدى المنظمة والمنظمات المسلحة الأخرى في غزة. وبحسب التقرير أجرت قيادة حماس اتصالات مع بعض تلك التنظيمات التي تحتجز الرهائن تمهيدا لإمكانية التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن وعلى خلفية التقدم الجدي في المفاوضات.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التركيز ينصب على المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة، فيما تجري أيضاً محاولات لتحديد الإماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بجثامين المختطفين.

من جانبه صرح رئيس الحكومة القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صباح اليوم، في منتدى بالدوحة، إن بلاده عادت إلى القيام بدورها في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في غزة بعد أن شهدت زخما جديدا في المفاوضات. ووفقا له، فإن هذا الزخم جاء بعد انتخاب ترامب: "نحن نتعاون مع إدارة ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات. الخلافات بين إسرائيل وحماس ليست جوهرية".