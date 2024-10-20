تقرير: حماس تتجه لإخفاء هوية قائدها الجديد، وهذه قائمة المرشحين الأوفر حظا أبرزهم رجل الظل

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حماس تتجه الى إخفاء هوية رئيس مكتبها السياسي الجديد في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار الخميس الماضي، وذكرت مصادر عن نقاشات داخل الحركة حول هذه المسألة.

وتابعت:"تتجه قيادة الحركة لاتخاذ قرار استثنائي بشأن هوية رئيس مكتبها السياسي الجديد، وإبقاء الاسم طي الكتمان على الأرجح، بسبب التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على الحركة". وتطرقت المصادر الى وجود إجماع "داخل قيادة الحركة، في الخارج والداخل، حول هذا الشأن".

وتهدف هذه الخطوة الى إعطاء المسؤول الجديد "مساحة أكبر للعمل وتجنيبه ملاحقة إسرائيل، وجعل الأمر أصعب على إسرائيل التي تعمل على اغتيال معظم قادة الحركة".

كما تهدف حماس من خلال هذه الخطوة أن تضع إسرائيل في حيرة بشأن من سيتخذ القرارات، اذا ما تم استئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار وصفقة مختطفين.

وذكر التقرير أن حماس تناقش منذ يوم الجمعة الماضي بعد إعلان نعي السنوار الرسمي من سيكون بديلة المحتمل وهل سيتم الإعلان عن هويته.

المرشحون الأبرز لخلافة السنوار:

رجل الظل محمود درويش (أبو عمر حسن)، والذي تتجه الأنظار اليه، وهو رئيس مجلس شورى "حماس"، ويعتبر شخصية غير معروفة، إلى أن برز إثر اغتيال هنية. وهناك من يعتقد أن حظوظه كبيرة للغاية، وقد ظهر في لقاءات رسمية عدة مؤخراً متقدماً قيادات تاريخية في الحركة.وذكر مصدر في حماس أن درويش الذي كان يعتبر رجل الظل بدأ يظهر مسؤولاً أول في الحركة ويستقبل الزوار مؤخراً.

وعاش درويش حياته في الخارج، وهو أقرب إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، التي انبثقت عنها في الأساس حركة حماس، قبل أن تدخِل تغييرات على ميثاقها الداخلي وتفك الارتباط لاحقاً بجماعة الإخوان.

نائب السنوار خليل الحية

الحية مسؤول سياسي قديم في قطاع غزة، وأصبح لاحقاً نائب السنوار في قيادة القطاع ومقرباً منه، ثم مسؤول «حماس» في غزة، وهو من يقود الآن فريق المفاوضات لوقف الحرب وإتمام صفقة تبادل، وقد ظهر باسم الحركة في أكثر من مناسبة مهمة.

خالد مشعل

احتفظ مشعل بمنصبه رئيساً للمكتب السياسي لـ"حماس" حوالي 21 عاماً، وهو يشغل الآن منصب رئيس حماس في الخارج. ومشعل معروف سياسياً على نطاق واسع، وهو أقرب إلى تيار "الإخوان" من إيران.

محمد نزال

ونزال من الضفة الغربية لكنه ولد ونشأ في العاصمة الأردنية عمّان ثم درس في الكويت، ثم التحق بـ"حماس" مع بداية تأسيسها قبل أن ينتخب عضواً في المكتب السياسي عام 1996 وحتى الآن. يُعتبر نزال أحد صقور حماس.

أبو مرزوق:

وبين الأسماء المطروحة أيضاً موسى أبو مرزوق، وهو أحد مؤسسي حركة "حماس" عام 1987 وكان الرئيس الأول لمكتبها السياسي. وهو حالياً نائب رئيس الحركة في الخارج. وهو من مواليد عام 1951 في مخيم للاجئين بمدينة رفح.