اليوم 692 من الحرب: خلال خطاب لزعيم الحوثيين: هاجمت إسرائيل صنعاء، عاصمة اليمن، اليوم (الخميس). خلال ساعتين: تم اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن. وزير الخارجية المصري: "جهود التوصل إلى اتفاق في غزة مستمرة ولن تتوقف". أفادت وسائل إعلام سورية بشن هجمات إسرائيلية في منطقة جبل العرب، ضد منشآت تجسس تركية. كما أفادت التقارير بأن طائرات إسرائيلية هبطت في قاعدة عسكرية وبقيت على الأرض لنحو ساعتين. خلال اليوم: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.