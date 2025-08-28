خلال كلمة عبد الملك الحوثي: إسرائيل تهاجم العاصمة اليمنية صنعاء | كافة التحديثات
خلال ساعتين، مسيرتين من اليمن - دون إصابات وتقارير عن هجمات إسرائيلية في اليمن• تقارير تفيد بןأن إسرائيل هاجمت سوريا الليلة الماضية • اليوم 692 من الحرب
اليوم 692 من الحرب: خلال خطاب لزعيم الحوثيين: هاجمت إسرائيل صنعاء، عاصمة اليمن، اليوم (الخميس). خلال ساعتين: تم اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن. وزير الخارجية المصري: "جهود التوصل إلى اتفاق في غزة مستمرة ولن تتوقف". أفادت وسائل إعلام سورية بشن هجمات إسرائيلية في منطقة جبل العرب، ضد منشآت تجسس تركية. كما أفادت التقارير بأن طائرات إسرائيلية هبطت في قاعدة عسكرية وبقيت على الأرض لنحو ساعتين. خلال اليوم: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
قال زعيم الحوثيين خلال خطابه: "العدوان الإسرائيلي على بلدنا عدوان فاشل، والهجوم على محطة وقود شركة النفط، وأيضا على محطات الكهرباء عدوان فاشل"
توثيق: اللحظات الأولى بعد بدء الهجمات الإسرائيلية في اليمن
وسائل إعلام يمنية تتحدث عن نحو 10 هجمات إسرائيلية على صنعاء عاصمة اليمن
خلال كلمة للزعيم الحوثي: إسرائيل تهاجم صنعاء عاصمة اليمن
مصدر إسرائيلي لوسائل إعلام سعودية: "فككنا أجهزة تجسس تركية في دمشق خلال العملية في سوريا"
الجيش الإسرائيلي يؤكد: هاجمنا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية طائرة مسيرة أخرى أُطلقت من اليمن. تم اعتراض الهدف قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية، وتم تفعيل الإنذارات في المناطق المفتوحة وفقًا للسياسة المتبعة
وزير الخارجية المصري: "جهود التوصل إلى اتفاق في غزة مستمرة ولن تتوقف"
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "لدينا قاعدة بيانات كاملة عن الكيان الصهيوني"