التغطية متواصلة| الرهائن الإسرائيليين الثلاثة يصلون إلى إسرائيل ويلتقون بعائلاتهم
أقامت الكتائب، منصة التسليم في خان يونس، فيما انتشرت عناصر من الكتائب في محيط المنصة، واصطفت العربات التابعة للصليب الأحمر الدولي، والتي تتولى تسلم الأسرى ونقلهم إلى الجانب الإسرائيلي
بدأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، الاستعدادات لتسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم. وهم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.
وأقامت الكتائب، منصة التسليم في خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما انتشرت عناصر من الكتائب في محيط المنصة، واصطفت العربات التابعة للصليب الأحمر الدولي، والتي تتولى تسلم الأسرى ونقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.
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الشرطة الإسرائيلية: قواتنا مستعدة وجاهزة لأي سيناريو في كافة الجبهات على أمل عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم
الهلال الأحمر: نقل 4 أسرى محررين إلى مستشفى بالضفة الغربية
مصادر لـi24NEWS: نائب محمد السنوار تواجد اليوم في منطقة تسليم الأسرى بخان يونس
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا نقلت 4 أسرى محررين من موقع الاستقبال إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية
الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل أسيرين محررين إلى المستشفى لأسباب صحية
أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين تصل رام الله في سادس جولات التبادل
وصلت أول حافلة تقل أسرى فلسطينيين محررين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في إطار سادس جولات تبادل الأسرى بين حركة حماس في قطاع غزة وإسرائيل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيراً فلسطينياً، السبت، بعد أن أطلقت حركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين، كانوا محتجزين في قطاع غزة.
وزير الأمن الإسرائيلي: جيشنا منتشر ومستعد لكل الاحتمالات ولأي محاولة من حماس لخرق الاتفاق ومنع إطلاق سراح المحتجزين
رحب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعودة الرهائن الثلاثة - يائير وساشا وساغي - مؤكدا أن "إسرائيل كلها تحتضنهم وتفرح بعودتهم إلى عائلاتهم". وحذر أيضا من أن الجيش الإسرائيلي "منتشر بشكل كامل ومستعد لأي سيناريو ولأي محاولة من قبل حماس لانتهاك الاتفاق". وشكر كاتس الرئيس ترامب على دعمه، وقال إن إسرائيل ستواصل العمل معه "لضمان العودة السريعة لجميع الرهائن والقضاء على التهديد الإرهابي الفلسطيني من غزة".
رئيس السلطة الفلسطينية: دعوات التهجير تهدف لإلهاء العالم عن جرائم إسرائيل
شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، على "رفض دعوات تهجير الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن تلك الدعوات تهدف إلى "إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".وقال إن "إسرائيل تسرق الأرض في الضفة الغربية والقدس، بهدف تقويض حل الدولتين".
وصول حافلة تقل سجناء ومعتقلين فلسطينيين إلى رام الله بالضفة الغربية
رئيس السلطة الفلسطينية يدعو إلى دعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده برئاسة كل من السعودية وفرنسا في يونيو المقبل
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مكتب نتنياهو: بفضل التصريح الواضح والحاسم للرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعت حماس واستمر الإفراج عن الرهائن
مكتب نتنياهو: رغم محاولات حماس خرق الاتفاق فنحن مستعدون لكافة السيناريوهات لمواصلة إعادة الرهائن على الصعد كافة