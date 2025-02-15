بدأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، الاستعدادات لتسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم. وهم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

وأقامت الكتائب، منصة التسليم في خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما انتشرت عناصر من الكتائب في محيط المنصة، واصطفت العربات التابعة للصليب الأحمر الدولي، والتي تتولى تسلم الأسرى ونقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

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