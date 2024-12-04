الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق بمقتل المختطفين الإسرائيليين الستة في خان يونس، اليكم التفاصيل

استعرض الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، التحقيق في مقتل المختطفين الستة يجاف بوخستيب، وألكسندر دانزيج، وأبراهام مندر، ويورام ميتسجر، ونداف بوبيلفال، وحاييم بيري في نفق تحت الأرض في خان يونس، وبحسب التحقيق، فقد تم إطلاق النار على المختطفين ، قبل هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في المكان، وفي النفق عثر على عشب صناعي وأقفاص ذهبية.رئيس الأركان هرتسي هاليفي قال في نهاية التحقيق: "في الجيش الإسرائيلي نحن على يقين من أن القتال يساعد ويدفع عودتهم، ولكننا ارتكبنا أخطاء فيه أيضًا".

جرى التحقيق بواسطة القيادة الجنوبية، قيادة الأسرى والمفقودين، قسم المعلومات وسلاح الجو - الذين درسوا ظروف وفاة الرهائن والعمليات السابقة.

ومن خلال التحقيق الذي تم تقديمه للأهالي، فإنه في بداية الحرب كان المختطفون الستة محتجزين في خان يونس، إلى جانب العديد من المختطفين الآخرين. وفي المكان الذي تم احتجازهم فيه، تم العثور على أقفاص وعشب صناعي.

ومع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم نقل المختطفين إلى نفق آخر، على مسافة أربعة كيلومترات، في حي "مدينة حمد" في خان يونس. لقد تم احتجازهم في نفق لم يكن مصممًا لبقاء الناس فيه لفترة طويلة من الزمن على الإطلاق.

وفي فبراير/شباط 2024، نفذ سلاح الجو هجوماً على الموقع، في محاولة لاغتيال قادة كتيبة خان يونس.

وبعد ستة أشهر، بدأت عملية انتشال جثامين المختطفين الستة. وتمكن جنود الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى الجثامين وإخراجهم، وتم العثور على آثار طلقات نارية على جثامين المختطفين. وبجانب جثث المختطفين، تم العثور على ست جثث أخرى - لمسلحين - دون آثار إطلاق نار. وتم تحويل الجثامين إلى معهد الطب الشرعي لفحصها.

وجاء في البيان الرسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن: "في وقت الهجوم، لم تكن هناك معلومات أو اشتباه بوجود مختطفين في المنطقة تحت الأرض التي تعرضت للهجوم. كما أنه في ظل المدة الطويلة التي مرت، لم يكن من الممكن التوصل إلى تحديد مرضي قطعي للسبب المباشر لوفاة المختطفين أو للتوقيت الدقيق لإطلاق النار على المختطفين - ولكن يمكن الفهم، أنه مع احتمالية عالية أن تكون وفاتهم ناجمة عن الهجوم الذي وقع بالقرب من مكان احتجازهم".

ويذكر أيضًا أن "الهجوم سبقته عمليات التخطيط والموافقة المطلوبة فيما يتعلق بالإجراءات في ذلك الوقت. ونظرًا لعدم وجود معلومات استخباراتية لدى الجيش الإسرائيلي أو اشتباه بوجود مختطفين في مكان الهجوم أو محيطه - ولم يتطلب الهجوم موافقة من قيادة الأسرى والمفقودين. وبعد الحادث الصعب، تقرر أن أي هجوم، يخضع لخصائص معينة، سيحظى بموافقة القيادة".

وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "في هذه الحرب الطويلة التي بدأت في يوم صعب للغاية، مهمة إعادة المختطفين أحياء ترافقنا في كل لحظة. إن الجيش الإسرائيلي متأكد من أن القتال يساعد ويشجع على عودتهم، ولكننا ارتكبنا أخطاء أيضًا، ولن نتمكن بعد الآن من إعادة هؤلاء المختطفين أحياء. ومن المهم أن تعرف عائلات المختطفين والجمهور بأكمله. الآلاف من الجنود والقادة يسعون جاهدين لتحقيق النجاح وعدم ارتكاب الأخطاء في هذه المهمة ، وكل خطأ حدث عن جهل وعلينا أن نتعلم منه".