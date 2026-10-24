التغطية متواصلة| تقرير: روبيو تلقى معلومات استخباراتية تحذر من مؤامرات إيرانية تستهدف دبلوماسيين أمريكيين

أكد مسؤول أمريكي لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن :ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي، تلقى مذكرة استخباراتية تحذر من أن إيران كثفت بشكل ملحوظ جهودها لاستهداف مسؤولين ومواطنين أمريكيين، حيث وصلت مخططات تنفيذ هجمات مميتة إلى مراحل متقدمة".

ووفقاً للوثيقة، تلقت وكالات الاستخبارات الأمريكية معلومات عبر قنوات متعددة تشير إلى أن إيران صعدت بشكل كبير من جهودها الرامية لاستهداف أفراد أمريكيين. ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، الذي حصل على المذكرة المؤرخة في 23 أكتوبر، والتي أرسلها مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إلى روبيو، مع إرسال نسخة منها إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف.

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